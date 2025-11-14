Método VS Slim Vanessa Sasai alia corpo, mente e alma no processo de emagrecimento

Técnica criada pela esteticista e psicanalista mogiana une ciência e autoconhecimento para promover resultados duradouros e transformação integral

A esteticista, cosmetóloga, psicanalista e profissional de nutrição Vanessa Sasai atua na área desde 2016 e é criadora do método VS Slim Vanessa Sasai, desenvolvido com o propósito de promover um tratamento completo que envolve corpo, mente e alma.

O método, segundo Vanessa, realiza uma “lipo sem corte”, processo que promove a lipólise, ou seja, o esvaziamento das células adiposas e a diminuição rápida da gordura corporal, sem a necessidade de procedimentos invasivos. A técnica combina aspectos estéticos, psicanalíticos e nutricionais para proporcionar resultados duradouros e integrados.

Antes de iniciar o tratamento, cada paciente passa por uma avaliação individual, que pode incluir bioimpedância para identificar as barreiras ao emagrecimento. Também é feita uma investigação do inconsciente, conduzida no momento adequado, com foco no autoconhecimento e na cura emocional.

O método VS Slim Vanessa Sasai é indicado para quem busca não apenas emagrecer, mas compreender as causas que levam ao desequilíbrio corporal. As contraindicações são avaliadas caso a caso, levando em conta o estado físico e emocional de cada paciente.

A duração do tratamento varia de acordo com a idade biológica e cronológica. Por ser um processo individualizado, o programa pode incluir orientações nutricionais, suplementação e cuidados estéticos, como tratamentos para celulite e flacidez. Não há uma tabela fixa de preços, pois o valor é definido conforme a necessidade de cada pessoa.

O acompanhamento é feito pessoalmente por Vanessa Sasai, que monitora os resultados e auxilia na manutenção do peso conquistado. De acordo com ela, todas as pessoas que decidem se curar alcançam os resultados desejados, já que o método não foca apenas no emagrecimento físico, mas também na transformação interior.

Vanessa explica que o VS Slim se diferencia de outros programas de emagrecimento por ser um método científico, fundamentado em estudos realizados no Japão, Bélgica e Europa, e por tratar as deformidades causadas por mau funcionamento do organismo de forma personalizada. “Não existe outro método parecido. Cada paciente é tratado conforme suas próprias necessidades e processos de cura”, destaca.

Para ela, o futuro do método está ligado à expansão da consciência e evolução dos pacientes. “Quando o paciente se cura, ele também prospera. A cura é um todo. Mesmo após o tratamento de emagrecimento, muitos voltam anualmente para cuidar do corpo e continuar evoluindo em todas as áreas da vida”, conclui Vanessa Sasai.

