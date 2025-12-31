Confira os maiores acontecimentos de 2025

Janeiro

Guerra entre Rússia e Ucrânia continua

O ano começou marcado pela continuidade da guerra entre Rússia e Ucrânia, que entrou em seu quarto ano sem acordo de paz. Ataques e contraofensivas mantiveram a tensão no Leste Europeu e impactaram a economia global, especialmente os preços de energia e alimentos.



Equipe administrativa é empossada em Mogi

Na noite de 1º de janeiro, a prefeita de Mogi das Cruzes, Mara Bertaiolli, e o vice, Téo Cusatis deram posse ao secretariado e à equipe administrativa para o mandato 2025-2028, em cerimônia realizada no Cemforpe. A nova gestão inicia com destaque para a representatividade feminina, com oito mulheres à frente das 24 secretarias municipais.

Fevereiro

Oriente Médio: mortes e crise humanitária

No Oriente Médio, o conflito entre Israel e o Hamas seguiu provocando mortes e crise humanitária na Faixa de Gaza. A ONU intensificou apelos por cessar-fogo, enquanto imagens de destruição e deslocamento de civis correram o mundo.

Combate à Dengue

A Prefeitura de Mogi das Cruzes lançou, a Campanha de Combate à Dengue, com o anúncio do Zap Dengue, assistente virtual acessível pelo WhatsApp. A ferramenta recebe denúncias e orienta a população sobre sintomas, prevenção e serviços de saúde.

Março

Calor excessivo e enchentes preocuparam a Ásia e América do Sul

Eventos climáticos extremos ganharam destaque em diferentes países, com ondas de calor recordes e enchentes em regiões da Ásia e da América do Sul.

Sesc ofereceu Carnaval para toda a família

O Sesc Mogi das Cruzes preparou uma programação especial de Carnaval, com shows, matinês e oficinas gratuitas para todas as idades e famílias.

Abril

Morre o principal líder da igreja católica

O papa Francisco faleceu no dia 21, vítima de AVC e insuficiência cardíaca. O cardeal Robert Prevost, de 69 anos, foi escolhido como seu sucessor, assumindo o pontificado com o nome de Leão XIV.

Suzano celebra seu aniversário

Suzano comemorou 76 anos com mais de 200 motivos para celebrar, somando cerca de 140 entregas nos últimos oito anos, além de obras em andamento e novos projetos previstos. A cidade teve eventos, inaugurações e anúncios de programas em diversas áreas, como na saúde, educação, infraestrutura, mobilidade urbana e segurança.

Maio

Inteligência Artificial

A inteligência artificial continuou avançando globalmente, com anúncios de novas regulamentações na Europa e discussões sobre limites éticos no uso da tecnologia. O impacto no mercado de trabalho foi um dos temas centrais.

Conselho Municipal de Saúde conta com novos membros

Os novos membros do Conselho Municipal de Saúde para o biênio 2025/2027 tomaram posse em Mogi das Cruzes. O Conselho possui 30 integrantes e atua nas decisões e propostas voltadas à melhoria dos serviços de saúde no município.

Junho

Briga por poder coninua

Conflitos geopolíticos e disputas comerciais entre grandes potências estremeceram as relações entre Estados Unidos, China e União Europeia.

Pedro Ishi recebeu Tarcísio de Freitas

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, acompanhou o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em agenda regional, que tratou ratou de pautas voltadas a melhorias para o município e ao desenvolvimento regional.

Julho

Cúpula do BRICS

O Brasil sediou a Cúpula do BRICS, reunindo líderes de países emergentes para discutir desenvolvimento econômico, cooperação internacional e um novo equilíbrio geopolítico. O evento colocou o país em evidência no cenário mundial.

Fatec atinge 53% de conclusão

As obras do campus da Fatec Suzano atingiram 53% de conclusão no bairro Jardim Monte Cristo. Alguns cursos da Fatec: Gestão da Produção Industrial e Redes de Computadores, com capacidade para atender mais de 400 alunos.

Agosto

Amazônia e Cerrado lutam com queimadas

Queimadas e desmatamento voltaram a preocupar no Brasil, especialmente na Amazônia e no Cerrado.

Tanabata Matsuri

Mogi das Cruzes recebeu o Tanabata Matsuri – Festival das Estrelas, promovido pelo Bunkyo, celebrando a tradição japonesa.

Setembro

Mogi comemora 465 anos

No dia 1º, Mogi comemorou 465 anos e teve programação especial organizada pela prefeitura, com eventos de esporte, cultura, lazer e serviços, e o tradicional Desfile Cívico-Militar

Ranking: Suzano se destacou ao combate ao desmatamento ilegal

Suzano conquistou o 1º lugar em ranking nacional que avaliou o combate ao desmatamento ilegal e a gestão do lixo, entre 418 municípios brasileiros.

Outubro

Vacina

Crianças e adolescentes de até 15 anos puderam atualizar a caderneta de vacinação durante a Campanha Nacional de Multivacinação, com mais de 6,8 milhões de doses distribuídas.

Tatuagens para mulheres de mastectomia

Mulheres suzanenes garantiram tatuagens gratuitas de reconstrução de aréola e camuflagem de cicatrizes, em casos de mastectomia.

Novembro

COP 30 se torna palco de discussões globais

O Brasil foi palco da COP30, em Belém, consolidando-se como centro das discussões climáticas globais. A conferência reforçou compromissos internacionais para redução de emissões e proteção das florestas.

Furusato teve a sua 33ª edição

A 33ª edição do Furusato Matsuri, em Mogi das Cruzes, reuniu cultura japonesa, gastronomia, música, dança e exposição agrícola, na Associação dos Agricultores de Cocuera.

Dezembro

Balanços

O ano terminou com balanços sobre economia, conflitos internacionais e mudanças climáticas, além das tradicionais celebrações de fim de ano. Em todo o mundo, 2025 foi marcado por desafios, mas também por debates sobre cooperação e futuro sustentável.

Mutirão sobre câncer de pele foi realizado em Mogi das Cruzes

A UMC promoveu um mutirão gratuito de prevenção ao câncer de pele, oferecendo triagem e orientações dermatológicas sem necessidade de agendamento.