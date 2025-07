City Tour, em Guararema, será voltado exclusivamente para moradores

Gratuito, programa “Um Novo Olhar Sobre Guararema” destaca os principais atrativos turísticos e incentiva a sensação de pertencimento em quem vive na cidade

A Prefeitura de Guararema realizará em agosto duas novas edições do City Tour “Um Novo Olhar Sobre Guararema”, voltado exclusivamente aos moradores da cidade. Os passeios acontecerão nos dias 2 (sábado) e 17 de agosto (domingo), com início às 9 horas e embarque no Parque de Lazer “Professora Deoclésia de Almeida Mello”.

Durante o roteiro promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, os participantes visitarão os principais pontos turísticos do município, entre eles a Igreja Nossa Senhora da Escada, o Mirante “Prefeito Gerbásio Marcelino”, o Parque da Pedra Montada e a Vila de Luís Carlos. O trajeto é gratuito e inclui ainda o tradicional passeio de trem, o traslado de ônibus e a presença de um guia. Em ambas as datas haverá duas vagas exclusivas para cadeirantes.

A ação tem como proposta fortalecer a relação dos moradores com o território em que vivem, promovendo conhecimento sobre a história local, incentivo ao turismo responsável e valorização da identidade cultural.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas diretamente na Secretaria de Cultura e Turismo, localizada na Praça Coronel Brasílio Fonseca, 54 – Centro, ou pelo telefone (11) 4695-1793, de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas. As vagas são limitadas.

Crédito: Warley Kenji – Comunicação/PMG

