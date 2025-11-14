2º Prêmio Inova Educação vai reconhecer práticas inovadoras na Cultura Digital





O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) realiza, no dia 24 de novembro, a segunda edição do Prêmio Inova Educação, que reconhecerá experiências inovadoras desenvolvidas pelas redes municipais de ensino da região. O evento acontece no Clube de Campo de Mogi das Cruzes, a partir das 17h30, com entrada gratuita. As inscrições devem ser feitas pela plataforma Sympla.

Com o tema “Educação e Cultura Digital: Oportunidades e Desafios”, a premiação estimula reflexões sobre a integração das novas tecnologias ao ensino e o fortalecimento do protagonismo de alunos e professores. Ao todo, 36 projetos de 14 cidades concorrem nas categorias Práticas Pedagógicas e Práticas de Gestão, divididas entre municípios com mais e menos de 100 mil habitantes.

A programação contará com a participação especial do jornalista, músico e escritor André Curvello, que atuou por quase 20 anos na TV Globo e hoje se dedica à produção de conteúdos infantis, como a série Era Outra Vez, do GigaGloob. Ele ministrará uma palestra e uma oficina de contação de histórias durante o evento.

Segundo o presidente do Condemat+ e prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues, o prêmio reforça o compromisso regional com a inovação na educação pública. “Valorizar e incentivar práticas inovadoras é reafirmar o compromisso do Condemat+ com uma educação de excelência e com o futuro dos nossos estudantes”, afirmou.

O evento conta com o patrocínio de empresas como Helper Tecnologia, Inteligênios, Sicredi e CNK Advogados, além do apoio de instituições de ensino, organizações sociais e entidades empresariais. O Prêmio Inova Educação consolida-se como um espaço de reconhecimento e troca entre educadores, fortalecendo a construção de políticas públicas colaborativas para o ensino municipal.

