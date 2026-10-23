Molho Picante

Prêmio Empreendedor

A Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC), em parceria com o Conselho Empresarial Feminino – Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (Consef-CMEC), organiza uma das mais tradicionais homenagens ao empresariado mogiano: a 47ª edição do Prêmio Empreendedor do Ano 2026. O evento será realizado no dia 29, às 19h30, no Salão Social do Clube de Campo de Mogi, e deve reunir 500 convidados.

Projeto ‘Bombeiro na Escola’

A Prefeitura de Suzano e o Corpo de Bombeiros formaram 263 alunos da rede municipal no projeto “Bombeiro na Escola”. As cerimônias ocorreram na terça-feira (20), reunindo turmas do 4º e 5º ano das escolas Augustinha Molteni e Sônia Ostermayer. A iniciativa ensina segurança e prevenção de acidentes. O evento contou com autoridades e comemora a marca de 2,5 mil estudantes beneficiados pela ação na cidade desde 2022.

Associação da Vila Suíssa

A Câmara de Mogi das Cruzes aprovou o projeto do vereador Farofa (PL) que concede status de utilidade pública municipal à Associação Esportiva Portuguesa Mogi, localizada na Vila Suíssa. Fundada em 2024, a entidade utiliza o esporte como ferramenta de inclusão social. Com o título, a instituição ganha respaldo legal para ampliar parcerias, captar recursos financeiros e obter benefícios fiscais para expandir suas atividades.

Suzano vota projeto do piscinão

A Câmara de Suzano votou na quarta-feira (21) projeto que prevê transformar a Lagoa Azul em um piscinão de controle de cheias. A proposta alia o combate às enchentes à revitalização urbana, prevendo parque, ciclovia e integração hídrica monitorada com a represa de Taiaçupeba. O projeto permite parcerias para captação de recursos e estudos ambientais para solucionar problemas históricos de alagamento e degradação na região.

Suzano na Feira do Empreendedor

Suzano marca presença na Feira do Empreendedor 2026 do Sebrae, no São Paulo Expo. A cidade divulga seu potencial nos setores de comércio, serviços e turismo em um estande do consórcio Condemat+. O prefeito Pedro Ishi acompanhou o evento na segunda-feira (19), dialogando com empresários para atrair novos investimentos, gerar parcerias estratégicas e fortalecer a economia e os negócios locais do município do Alto Tietê.

Professor é homenageado em Mogi

A Câmara de Mogi das Cruzes aprovou a concessão do título de Honra ao Mérito ao professor James Francisco dos Santos. A proposta, do vereador Rodrigo Romão (PCdoB), valoriza a carreira do enfermeiro e ex-presidente do Coren-SP, que hoje atua como tesoureiro do Cofen. A homenagem reconhece sua expressiva contribuição para a saúde, o ensino da enfermagem e o incentivo contínuo à valorização da categoria na região do Alto Tietê.