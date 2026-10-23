Mogianos voltam às urnas para o segundo turno neste domingo (25)

Os eleitores de Mogi das Cruzes voltam às urnas neste domingo (25), das 8h às 17h, para o segundo turno das Eleições 2026. Em São Paulo, a votação será apenas para presidente da República. Antes de sair de casa, é importante conferir o endereço da seção e separar um documento oficial com fotografia. www.tre-sp.jus.br

A chefe de cartório da 287ª Zona Eleitoral de Mogi, Juliana da Conceição, recomenda a consulta antecipada pelos canais digitais. “O cidadão pode consultar seu local de votação acessando o aplicativo e-Título ou pelo Autoatendimento Eleitoral”, explica.



O e-Título pode ser apresentado sozinho quando exibe a fotografia do eleitor. Sem foto no aplicativo, é necessário apresentar outro documento oficial com fotografia, como RG, CNH ou passaporte. A ausência de biometria não impede o voto, desde que o título esteja regular e a identificação seja comprovada. www.tre-sp.jus.br



Para facilitar a escolha, o eleitor pode levar os números anotados em papel. “Não é possível fazer a consulta no celular na hora da votação”, ressalta Juliana. Celulares e equipamentos de registro devem permanecer fora da cabine. Também são proibidas a boca de urna e a distribuição de propaganda, mas a manifestação individual e silenciosa da preferência política é permitida.



Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida podem solicitar auxílio de alguém de sua confiança, mediante autorização do presidente da mesa. A urna oferece recursos como teclado em Braille, sintetizador de voz e intérprete virtual de Libras.

Quem não votou no primeiro turno pode participar do segundo, desde que esteja com o título regular. O eleitor que estiver fora de seu domicílio eleitoral poderá justificar a ausência pelo e-Título ou presencialmente nos locais habilitados. Cada turno exige uma justificativa independente. www.tre-sp.jus.br



Para Juliana, a preparação também envolve conhecer os candidatos. “A principal dica é pesquisar previamente as propostas dos candidatos, fazer a famosa colinha e votar com consciência”, afirma.



Os cartórios das três zonas eleitorais de Mogi ficam na Rua Professor Flaviano de Melo, 381, no Centro.