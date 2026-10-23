Legislativo mogiano celebra tricampeonato do Mogi Basquete

Moção assinada por todos os vereadores reconhece conquista do Paulista e trajetória de reconstrução da equipe

Vereadores aprovaram moção de aplausos ao Mogi Basquete e aos patrocinadores pela conquista

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes aprovou, na sessão ordinária de quarta-feira (21), a Moção nº 133/2026, com votos de aplausos e congratulações ao Mogi Basquete e aos patrocinadores All Sports e HIC Investimentos pela conquista do tricampeonato paulista.

Assinada por todos os vereadores, a homenagem reconhece o título conquistado em 15 de outubro, quando a equipe venceu o Sesi Franca por 68 a 53, no Ginásio Pedrocão. O resultado encerrou um intervalo de dez anos sem levantar a taça estadual.

A moção também destaca a trajetória de reconstrução do clube, atribuindo à gestão profissional, ao planejamento e aos investimentos o fortalecimento da equipe, que voltou à final em 2025 e conquistou o título nesta temporada.

Durante a sessão, Pedro Komura (União Brasil) ressaltou a ligação do clube com o município. “Nosso time de basquete é um dos nossos maiores patrimônios. Tudo começou em 1995. É muito importante reconhecer e parabenizar essa tão importante conquista”, afirmou.

O presidente da Comissão Permanente de Esporte, Bi Gêmeos (PSD), destacou o alcance social da equipe. “O basquete foi parar lá nas periferias por causa desse time. Uma equipe competitiva, de alto rendimento, reflete em toda a cidade”, declarou.

Mauro Araújo (MDB) elogiou a estrutura oferecida ao time e a dedicação dos atletas e da comissão técnica. Outros parlamentares também celebraram a vitória e ressaltaram o papel do esporte na formação dos jovens e na aproximação entre os moradores.

Nascido em Franca, o vereador pastor Osvaldo Silva (Republicanos) contou que torceu por Mogi na decisão. “O esporte transforma vidas e é também uma fonte de inspiração”, afirmou.