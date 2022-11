Que isso Belfort?

Vitor Belfort caiu em uma pegadinha com um nome de duplo sentido ao compartilhar em suas redes sociais uma publicação com uma notícia falsa afirmando que um general das Forças Armadas chamado “Benjamin Arrola” pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) uma explicação sobre as eleições — em que Jair Bolsonaro (PL) saiu derrotado para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em sua conta no Instagram, Vitor Belfort caiu em “pegadinha”

O ex-campeão de UFC, porém, não foi o primeiro a cair nesse tipo de brincadeira — muito comum em programas ao vivo. Narradores como Paulo Soares (o “Amigão”), Milton Neves e Luís Roberto também pertencem à lista dos que cometeram gafes do gênero.

“O General Benjamin Arrola das Forças Armadas declarou que o exército deu 24 horas para que o TSE explique o que houve nas urnas no domingo. Segundo ele, as forças armadas já estão apostos para a tomada do poder caso não haja nenhuma explicação coerente”, diz o texto que Belfort compartilhou em seu Instagram.

No Twitter, muitos internautas repercutiram o post, ironizando a atitude do atleta e chamando a atenção para a notícia falsa. “Alô, Vitor Belfort, em novo pronunciamento General tem adesão de Marechal Cuka Beludo, Almirante Dores do Rego e Brigadeiro Tomaz Turbando”, brincou um usuário da rede.