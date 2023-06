Mover: a sua academia inteligente

Todo mundo sabe como é importante praticar exercícios físicos. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), os adultos devem fazer entre 150 e 300 minutos de atividade física moderada ou entre 75 e 150 minutos de atividade física intensa por semana.

Mas e se houvesse uma academia que focasse realmente no conceito inteligente de fazer treinos personalizados pensados na evolução de cada aluno? Foi com esse ideal que nasceu a Mover Academia. Comandada pelo preparador José Ferrari, a academia foca em realmente oferecer resultados, com treinos direcionados às necessidades específicas de cada indivíduo. Na Mover, todo o fenópido do aluno é levado em consideração, ou seja, vários aspectos que foram realizados durante a vida são levados em consideração. “Também levamos muito em conta que a progressão física e mental sejam compreendidas de tal maneira que aquele aspecto padrão de que ir para academia é complicado e maçante sejam curados e potencializados”, explica Ferrari.

Na academia, até os aparelhos são diferentes e cada exercício é pensado de acordo com o processo avaliativo. A Mover aborda os benefícios do treinamento funcional, do Pilates, tem simuladores de surf e skate, musculação, para fortalecimento, e o trabalho de kettlebell, garantindo uma versatilidade de exercícios. Ferrari destaca ainda a metodologia alemã Five Konzept, que trabalha a mobilidade e que trata a lógica da dor com um meio natural e eficaz, a fim de evitar lesões e danos ao corpo.

Corpo e mente

José Ferrari reforça que a Mover sempre busca aprimorar e adaptar as metodologias para que os alunos estejam sempre em evolução. “Assim, eles vão criando vínculos necessários para que se sintam responsáveis com o prazer de viver bem. O corpo não funciona sem a mente e a mente não funciona sem o corpo. Cada dia dentro da Mover, buscamos interpretar todos aspectos cognitivos e físicos pois esse encaixe vai fazer com que nossa biomecânica e fisiologia conversem de forma natural”, destaca.

Isac Alboneti dos Santos treina na academia há dois anos e faz vários elogios à metodologia da Mover. “Os treinos e equipamentos são diferenciados, sempre com alternância e atenção a cada aluno e suas necessidades, além do acompanhamento de perto dos profissionais”. Ele fala também dos resultados obtidos. “Tive correção das limitações, condicionamento e força física. Já treinei em outras academias, mas somente com esta me identifiquei”.

