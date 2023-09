Jogador do Palmeiras é alvo de racismo em partida contra o Mogi Basquete

O atleta camaronês Rahim Mouaha, do Palmeiras Sub-18, foi vítima de racismo nesta quarta-feira (27), durante o duelo contra o Mogi Basquete, no Ginásio Hugo Ramos.

Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver torcedores da equipe da casa chamando o atleta de ‘macaco’ e fazendo gestos racistas contra o jogador.

Em nota, o Mogi Basquete repudiou o ato e lamentou o ocorrido: “O Mogi das Cruzes Basquete repudia qualquer ato de racismo e preconceito racial, de gênero ou qualquer outro ato que esteja em desacordo com a proteção dos direitos dos nossos atletas, torcedores e nossa sociedade”.

O jovem atleta também ganhou o apoio de torcedores nas redes, que pediram punições aos envolvidos no caso. O Palmeiras também se manifestou: “Não toleramos qualquer forma de discriminação e exigimos celeridade na apuração do caso. O Departamento Jurídico do clube está tomando as providências necessárias para que todos os envolvidos sejam punidos com rigor”.

Via IG

Leia na íntegra a nota do Mogi Basquete: