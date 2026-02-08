O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP) realizou, na terça-feira (3), a verificação metrológica dos radares instalados em Mogi das Cruzes. A ação teve início às 10h e ocorreu na avenida Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar, nº 901, e na avenida Lourenço de Souza Franco, nº 1.231, ambas no sentido centro/bairro.

A fiscalização teve como objetivo confirmar se os equipamentos estavam medindo corretamente a velocidade dos veículos e se as leituras atendiam aos limites estabelecidos e à legislação vigente. O trabalho foi conduzido pelo Ipem-SP, autarquia do Governo do Estado de São Paulo, vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania e órgão delegado do Inmetro, responsável por promover a confiança nas relações de consumo.

Diariamente, o instituto realiza verificações metrológicas em radares utilizados para o monitoramento do trânsito em todo o Estado. Conforme a Portaria Inmetro nº 158/2022, a verificação é obrigatória ao menos uma vez por ano ou sempre que o equipamento passa por reparos. A fiscalização também tem como finalidade assegurar a transparência e a confiança entre o cidadão e o poder público.

Os radares de velocidade têm a função de reforçar a segurança viária por meio do monitoramento constante das vias, contribuindo para a prevenção de acidentes e para o cumprimento dos limites de velocidade pelos condutores. Cada verificação teve duração média de 20 minutos a uma hora e contou com a atuação de fiscais do Ipem-SP e da equipe da empresa responsável pelos equipamentos.

Durante o processo, os medidores foram testados com o uso de uma viatura oficial equipada com medidor de velocidade de alta precisão, previamente calibrado. Os ensaios foram realizados em cinco velocidades diferentes, e os resultados registrados pelos radares foram comparados com os dados obtidos pelo padrão do instituto.

Os equipamentos aprovados receberam laudo técnico com validade de um ano. Em casos de reprovação, a empresa fabricante é notificada para corrigir as irregularidades, podendo o equipamento ser interditado. Segundo o Ipem-SP, para a aplicação de multas por excesso de velocidade, é obrigatório que o radar esteja verificado, aprovado e dentro do prazo de validade.

A ação em Mogi das Cruzes foi realizada pela equipe de fiscalização da regional norte do Ipem-SP.

