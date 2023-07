Coletivo Di’ Versos se apresenta no Festival de Inverno

O Coletivo Di’ Versos, que se reúne sempre às segundas terças-feiras do mês para declamar poesias, cantar e festejar a amizade e a vida, terá uma edição especial no Festival de Inverno 2023, que segue até o final do mês com várias atividades gratuitas.

O encontro será nesta terça, dia 11, a partir das 19h, no Casarão do Carmo. Lá, seus ntegrantes farão homenagens a nomes importantes da poesia, como: Frederico Garcia Lorca, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meireles, Braulio Bessa, Patativa do Assaré, Pablo Neruda, Ariano Suassuna , Castro Alves, Paulo Odair e Antonio Gedeão.

A entrada é franca e aberta ao público em geral.