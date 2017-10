Zumbis invadem o parque aquático Magic City

Um forte clima de suspense invadiu o parque aquático Magic City no fim de semana, durante a estreia das Noites de Horror. O Lançamento da primeira edição do evento reuniu mais de 10 mil pessoas e dezenas de zumbis, que aterrorizaram o público nas atrações do complexo de lazer, localizado em Suzano (SP).

Sustos, gritos e muitos sorrisos tomaram conta dos visitantes nas noites de sexta e sábado. Além da oportunidade de curtir algumas atrações do parque aquático no período noturno, o público pôde acompanhar os shows performáticos de abertura e encerramento das Noites de Horror, além das produções especiais desenvolvidas em parceria com a Cidade do Terror, como o Acampamento Maldito, a Balada de Terror, o Labirinto, Cemitério, A Casa e os Tobogãs dos Horrores.

“Estamos muito satisfeitos e felizes com a estreia das Noites de Horror do Magic City. Somos o segundo parque aquático do mundo a realizar um evento de terror e sentimos que realizamos um trabalho de extrema qualidade e com profissionais de alto nível para oferecer uma experiência inesquecível ao nosso público, que já demonstrou grande aceitação nesse primeiro fim de semana”, explica Claudio Rocha, diretor comercial do complexo de lazer.

A apresentação com o enredo Apocalipse Zumbi começa com o Experimento X em um laboratório dentro da mata atlântica, que após testes em animais, resolvem aplicar a fórmula em humanos, o que acaba levando a uma terrível tragédia, transformando o parque aquático em um cenário de filme de terror.

Dr. Jack, e outras criaturas assustadoras percorrem o parque aquático assustando os visitantes corajosos, proporcionando sensações aterrorizantes e divertidas. Além de despertar fortes emoções, as Noites de Horror também provocam muita alegria. “O evento foi pensado e desenvolvido com objetivo de promover uma forma especial de entretenimento a toda a família. Esse ano, o Halloween por aqui será inesquecível”, afirma Claudio Rocha.

As Noites de Horror serão realizadas até dia 20 de novembro. O parque funcionará normalmente todos os dias a partir das 10h. Às sextas-feiras e sábados após às 18h o parque aquático terá atrações exclusivas até às 21h.

Serviço: Noites de Horror no Magic City

Funcionamento normal do parque: 10h às 18h

Noites de Horror: 18h às 21h (inclui acesso às piscinas aquecidas e à Balada do Terror).

Ingressos: www.noitesdehorror.com.br