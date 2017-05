YouTubers lançam filme em Mogi

Como seria o mundo após o apocalipse? Como sobreviver em um mundo onde a violência reina soberana? A trama lembra alguns filmes famosos que já estiveram em cartaz nos cinemas do mundo, mas acredite, “Remanescentes” tem um enredo totalmente envolvente. O filme pode ser conferido neste sábado(27), às 16h30, no Centro Cultural de Mogi, a entrada é gratuita.

O filme é produzido pelos youtubers do grupo mogiano Friends Group Entertainment (FGE). Dirigido por Felipe Guilherme Paixão e estrelado por Arthur Guimarães, Rebeca Gonçalves, Henrique Coutinho, Cinthya Nogueira, Nando Rodrigues e Allan Gonçalves.

A história acontece em um mundo pós-apocalíptico, em que um grupo de exilados busca sobreviver em meio a um cenário violento e cruel, onde a vida humana e os questionamentos morais já não tem mais significado algum.

O lançamento oficial do filme acontece no sábado, 27 de maio, às 16h30, no Centro Cultural de Mogi das Cruzes. A entrada é franca. A produção independente é indicada para maiores de 16 anos, confira o trailer: https://www.youtube.com/watch? v=iguozScgq_k .

Serviço

Lançamento do Filme Remanescentes

Data: Sábado, 27 de maio.

Horário: 16h30

Local: Centro Cultural de Mogi das Cruzes- Praça Mons. Roque Pinto de Barros, 360 – Centro-Mogi das Cruzes