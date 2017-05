Walter Schalka é eleito CEO do ano

Walter Schalka, presidente da Suzano Papel e Celulose, foi novamente eleito pela RISI, principal fornecedor de informações para a indústria de base florestal do mundo, o CEO do ano da América Latina. Esta é a primeira vez que um executivo ganha a premiação por três anos consecutivos na região.

Schalka foi indicado por analistas de mercado que cobrem o setor de papel e celulose por sua eficiência e transparência com o mercado e pela maneira com que conduz a Suzano Papel e Celulose. “Este prêmio representa o reconhecimento ao trabalho dos oito mil colaboradores da Suzano e dos terceiros que trabalham conosco e nos ajudam neste movimento de evolução constante”, diz o presidente da Suzano Papel e Celulose.