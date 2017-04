Você usa fio dental?

PARA uma boa saúde bucal, sabe-se que escovar os dentes após cada refeição é muito importante, mas para que esta ação seja feita corretamente ela deve ter a escovação dos dentes aliada ao uso do fio dental. É importante também saber a ordem de utilização de ambos.

Quando se escovam os dentes, é escovada as partes superior e inferior, onde se tritura a comida; a parte de fora e a de dentro. Porém, as cerdas da escova não alcançam os vãos dos dentes. “O fio dental tem a função de alcançar esta parte. Não usá-lo é a mesma coisa que não escovar por entre as dentições”, explica o dentista Neto Pereira.

O especialista conta que a maneira de usar o fio dental influencia muito no resultado. “A escovação deve começar com o fio dental primeiro, mas com cuidado e rente as faces do dente para não lesionar a gengiva. Os resíduos saem no fio e alguns ficam na parte de fora do dente, por isso a escovação deve ser feita depois. O ideal é passar o fio após três escovações, mas com a correria do dia a dia, no mínimo uma vez ao dia, de preferência depois do almoço ou antes de dormir”, sugere.

O ideal é que todos usem fio dental, inclusive crianças, sobretudo depois da segunda dentição. Quem usa próteses não precisa passar, só a escova já resolve.

É importante citar que o enxaguante bucal e jateamento não substituem o fio dental e a escovação deve ser feita com escova de cerdas macias para não lesionar a gengiva, principalmente porque os alimentos nos dentes ainda estão fáceis de serem removidos e deve ser feito após o uso do fio dental, nunca antes.