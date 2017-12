Você pratica a resiliência?

Mas, primeiro: O que é resiliência?

- De forma básica, a resiliência nada mais é do que a capacidade de voltar ao estado anterior ou evoluir ao passar por algum evento, pouco ou muito, traumático.

Pois bem, quando pensamos em eventos traumáticos, pensamos logo em um acidente, na morte de um ente querido, no fim de um relacionamento e etc. Mas a resiliência nos auxilia, também, a lidar com pequenas coisas do dia a dia que não saem como o esperado, como por exemplo, se o carro quebra no caminho do trabalho, se o leite acaba e você só descobre quando vai tomá-lo ou se a bateria do celular acaba.

Todos já passamos ou vamos passar por eventos traumáticos e difíceis, isso é verdade… E a nossa capacidade de lidar com cada uma dessas situações mostra o quanto somos resilientes, você já parou para refletir sobre isso?

A resiliência não é algo que nós simplesmente temos ou não, ela pode e deve ser desenvolvida, para que cada obstáculo à frente seja “digerido” da melhor forma. Caso contrário, as chances de desenvolver depressão e/ou transtorno do estresse pós-traumático, aumentam consideravelmente.

Pois é, parece algo “bobo” e corriqueiro, mas a verdade é que se trata de saúde, saúde mental. Por isso, é com o psicólogo que podemos trabalhar, também, a nossa resiliência e criar em “escudo” cada vez mais forte para enfrentar todas as diversidades da vida.

Por isso, cuide-se!

E aí, já passou por um evento traumático? Conseguiu superá-lo?

Me conta! Vou adorar conhecer você!

