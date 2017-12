Vocalista do grupo Exaltasamba vem para Mogi cantar em feijoada beneficente

O vocalista do grupo de pagode Exaltasamba, Nego Branco, é uma das atrações musicais da 2ª edição da Feijoada Pró-Bem, que visa arrecadar fundos para a manutenção das 11 atividades realizadas na instituição como artes marciais, dança e profissionalizantes em 2018. O evento acontece dia 17 de dezembro (domingo), a partir das 12h30, no Clube Vila Santista (Avenida Edison Consolmagno, 100, Ponte Grande).

Os convites para o evento já estão disponíveis para a compra por R$ 30. Os pontos de venda dos ingressos são a sede do Projeto Pró-Bem (Avenida Francisco Rodrigues Filho, nº 8028, Botujuru), Banca Estação Mogi (Praça Sacadura Cabral) e a Academia Casarini Fitness de Sabaúna (Rua Francisco Rodrigues Mathias, 138 Sabaúna) e de Cesar de Souza (Rua Gonçalves Iedo, 118 Cesar de Souza). Informações pelos telefones: (11) 94133-8008/ (11) 94861-4724.

“Além do Nego Branco, teremos o Grupo Bom de Batuke, o pagode Turma do Bem e o Sollano, que fará o lançamento da nova música de trabalho”, contou o presidente do projeto social, Eduardo Marques. “Será um dia de muita animação e que irá ajudar na manutenção do projeto Pró-Bem ao longo de 2018”, completou.

Pró-Bem

Criado em 2008, o Projeto Pró-Bem oferece aulas gratuitas em 11 oficinas, entre elas artes marciais (karatê, judô, jiu-jítsu, aiki-do e taekwondo), boxe, dança, yoga e cursos profissionalizantes (cabeleireiro, barbeiro) para cerca de 500 jovens da comunidade.

Serviço: 2ª Feijoada Pró-Bem

Data: 17 de dezembro (domingo), a partir das 12h30

Local: Clube Vila Santista (Avenida Edison Consolmagno, 100, Ponte Grande)

Ingressos: R$ 30

Onde comprar o ingresso:

Sede do projeto (Avenida Francisco Rodrigues Filho, nº 8028, Botujuru);

Banca Estação Mogi (Praça Sacadura Cabral)

Academia Casarini Fitness de Sabaúna (Rua Francisco Rodrigues Mathias, 138 Sabaúna) e de Cesar de Souza (Rua Gonçalves Iedo, 118 Cesar de Souza)

Informações: (11) 94133-8008/ (11) 94861-4724