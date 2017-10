Vereador Farofa reforça a necessidade de implantação de polo da Univesp em Mogi

O vereador José Francimário Vieira, o Farofa (PR) reforçou, na sessão ordinária desta quarta-feira (11/10) da necessidade de o município firmar convênio com o governo do Estado para a implantação de um polo da Universidade Virtual do Estado (Univesp) para proporcionar ao mogiano um acesso gratuito ao ensino superior. O pleito foi alvo de moção parlamentar no mês passado, na qual o vereador Farofa solicitava apoio do deputado estadual André do Prado junto ao governo do Estado e apelava ao governador Geraldo Alckmin e vice-governador e secretário de Desenvolvimento Econômico Ciência para o investimento na cidade. “Contudo, recebi recente comunicado da Assembleia Legislativa informando que antes da firmação do convênio é necessário que a Prefeitura faça uma inscrição no site do governo do Estado, confirmando o interesse em ter este investimento. Por outro lado, tive a informação de que a Prefeitura não tinha interesse por falta de recursos para compra de 50 computadores para este fim, o que é um absurdo diante do grande beneficio que a Univesp pode trazer aos mogianos”, disse Farofa, no início da sessão ordinária. O prazo final para a adesão do município à Univesp é 17 de outubro, próximo.

“Estamos num momento econômico muito delicado, em que o desemprego é cada vez maior e o mercado de trabalho cada vez mais restrito e exigente de mão de obra qualificada. Ter, em Mogi, uma Universidade Virtual do governo do Estado é essencial, principalmente para proporcionar ao mogiano, um acesso gratuito ao ensino superior, além de obter maiores chances de competividade no mercado de trabalho. É o direito de todos ter acesso à Educação. Faço um apelo ao prefeito para que repense esta situação e inscreva o município”, reforçou o parlamentar, que é líder da bancada do PR na Câmara.

De acordo com Farofa, para a instalação de um Polo da Univesp no município é necessária uma infraestrutura física e tecnológica, além de pessoas para suporte e a orientação dos alunos, no desenvolvimento dos projetos pedagógicos de cada um dos cursos da instituição. “Por isso, é extremamente necessário que tanto a Prefeitura como governo do Estado celebrem esse convênio”, reforçou Farofa.

Atualmente a Universidade Virtual do Estado de São Paulo possui 100 pontos instalados de cursos semi-presenciais e 38 convênios com municípios. Em, Mogi, segundo levantamento feito pelo vereador republicano, seriam beneficiados de 200 a 600 mogianos com sete cursos: Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Licenciatura em – Biologia, Física, Matemática, Quimica e Pedagogia.