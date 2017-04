Vereador Farofa faz prestação de contas dos 100 dias de trabalho

O vereador José Francimário Vieira de Macedo, o Farofa (PR) completou 100 dias de mandato na Câmara de Mogi das Cruzes no último dia 10 de abril. Na oportunidade, como prestação de contas de seu desempenho no Legislativo – pela primeira vez, como titular e líder do Partido da República – ele disponibilizou em sua página na rede social Facebook , um balanço, em números, do trabalho desempenhado até então. Os comentários e detalhes de cada ação devem ser disponibilizados à população no decorrer desta semana.

De acordo com o levantamento feito pelo parlamentar, entre 1º de janeiro a 10 de abril, cerca de 400 pessoas passaram em seu gabinete de nº 5, para atendimento pessoal. Parte desses atendimentos se transformou em 95 ofícios, 22 Indicações, 10 Reuniões/Vistorias em bairros. Neste último caso, a maioria das regiões visitadas sempre teve presença de um secretário municipal. Um dos destaques no decorrer dos últimos meses foi o distrito Industrial do Taboão, em que moradores, produtores rurais e empresários reclamavam da falta de segurança na Estrada Taboão-Paratei além de serviços de infraestrutura. Acompanhado do secretário de Transportes, coronel Eduardo Rangel, o vereador Farofa conseguiu, num primeiro momento, compromisso da Prefeitura para estudos e benfeitorias na região. No distrito de Taiaçupeba, o parlamentar coletou informações a respeito de diversos serviços que requerem a atenção da administração municipal e já conseguiu solucionar um dos pleitos em menos de três meses de mandato. O secretário de Esportes, Nilo Guimarães, após visitar o distrito, prometeu , numa parceria, promover a reforma do Centro Esportivo. Mesma medida a ser adotada em Biritiba Ussu. Jundiapeba, por sua vez, também deve ter atenção da Secretaria de Esportes para construção de um espaço de atividades e campo de futebol para campeonatos de crianças e jovens.

Na área da Saúde e Assistência Social, o vereador Farofa conseguiu intermediar a indicação da APAE (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais) para receber R$ 200 mil, fruto de uma emenda federal. Além disso, o parlamentar intermediou junto ao secretário de Saúde, Marcello Cusatis para uma parceria e resolução de questões para ampliar o atendimento médico na entidade. Na área de Saúde, conseguiu a garantia do secretário de Estado Davi Uip de que o setor de Pronto Socorro seria mantido no Hospital Luzia de Pinho Melo. A conversa foi durante a vinda de Uip a Mogi para anúncio de um mutirão de exames pelo AME.

COMISSÕES

Como membro titular de duas Comissões Permanentes (Finanças e Indústria e

Comércio) o vereador Farofa tem realizado diversas visitas e reuniões com entidades de classe para contribuir para o desenvolvimento econômico do município e também dos mogianos. Dentre os órgãos que o parlamentar teve conversas estão: Sebrae, Associação Comercial de Mogi das Cruzes, Sincomércio, Sincomerciários, Agestab, além do Centro Tecnológico de São José dos Campos. Este último, realizado em fevereiro, deste ano teve por objetivo conhecer o funcionamento do local, para implantar um CT em Mogi das Cruzes. O trabalho, tem sido desempenhado em conjunto com o vereador Antônio Lino (PSD) e secretário de Desenvolvimento Sadao Sakai.

Projetos de Lei

Ao menos três projetos de lei estão em fase de elaboração pelo parlamentar e devem ser apresentados nos próximos dias.

Liderança

Como líder do Partido da República, o vereador Farofa desenvolveu reunião com vereadores, suplentes, ex-candidatos com objetivo de unir a legenda. Na oportunidade estiveram presentes também o presidente do diretório municipal, deputado Marcos Damasio, o secretário do PR no Estado, Simei Baldani e o presidente da legenda estadual, Tadeu Candelária. “É o primeiro de inúmeros encontros. Assim como meu trabalho na Câmara Municipal. Mais que números vou mostrar ação, uma Política Diferente, baseada na honestidade e muito trabalho”, destacou o vereador Farofa.