Vereador cobra sinal no Botujuru

A CÂMARA Municipal de Mogi das Cruzes aprovou o requerimento de número 83 de 2017, de autoria do vereador Marcos Furlan (DEM), que cobra das operadoras de telefonia móvel a expansão das antenas no bairro do Botujuru. O parlamentar, por meio do documento, quer saber se existem e quantas são as antenas que servem ao bairro. “Também precisamos saber se existem, por parte da empresa, algum projeto para a instalação de novas antenas”, diz.

O vereador lembra que em 2014 foi aprovada nesta Casa de Leis lei que dispõe sobre o licenciamento e instalação de estações transmissoras de radiocomunicação. A lei foi modificada para tornar mais brandas as exigências para a implementação das torres com o objetivo de suprir a necessidade de melhorias nos sinais de celulares. “Passados mais de dois anos da lei em vigor, muitos bairros continuam a apresentar problemas de sinais e em muitos deles os sinais sequer existem. Tivemos a promessa de novos investimentos, mas a população continua reclamando, principalmente ali no Botujuru, que é bastante populoso”, diz.