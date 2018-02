Vereador Caio Cunha (PV) pede o cancelamento do aumento do IPTU

O vereador Caio Cunha (PV) encaminhou na sexta-feira (2 de fevereiro) um ofício à Prefeitura de Mogi das Cruzes solicitando o cancelamento do aumento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2018. O objetivo do parlamentar é que o prefeito Marcus Melo (PSDB) realize estudos para adiamento do aumento do IPTU ou, até mesmo, um aumento gradativo, a fim de corresponder ao planejamento financeiro dos munícipes.

Segundo Caio, o pedido feito ao Poder Executivo foi inspirado pela Prefeitura de Santo André, que anunciou nesta terça-feira (30 de janeiro) o cancelamento do aumento do IPTU deste ano na cidade, que teria um acréscimo de até 75% e acima do limite estabelecido por uma lei do próprio município.

“Muito munícipes têm nos questionado a respeito do aumento, com o objetivo de entender se é possível fazer alguma coisa para adiar a mudança, uma vez que a cidade foi pega de surpresa com o acréscimo que pode chegar até 60%. Mas, infelizmente, isso só pode ser realizado pelo Executivo. Com isso, inspirados pela atitude de Santo André, encaminhamos um ofício ao prefeito (Marcus Melo) solicitando que sejam realizados estudos para adiamento do aumento do IPTU”, explicou.

O parlamentar lembra ainda que foi contra a atualização da Planta Genérica do Município votada em dezembro de 2017 e que estava desatualizada há mais de 16 anos. “As administrações anteriores, que viviam em um momento econômico melhor, não quiseram enfrentar essa pauta. Ou seja, não prepararam a cidade para se desenvolver de forma equilibrada. Por isso, fui contra o aumento do IPTU, principalmente pela forma como foi realizado: sem comunicação e explicação à população”, concluiu.