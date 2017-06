Vereador Caio Cunha cria rede de parlamentares para compartilhar sua metodologia de mandato

O vereador Caio Cunha (PV) oficializou, na segunda-feira (19), a criação de um grupo de vereadores do Brasil que contam com um mandato colaborativo. Realizado na Câmara Municipal (Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 381 – Centro Cívico), o encontro serviu para a apresentação dos seis municípios que aderiram ao programa e para assinatura do termo de compromisso dos valores e princípios da rede de parlamentares.

Além do mogiano, os vereadores Thiago Lucena (PMN), de João Pessoa-PB; Marco Santo Antônio (PDT), de Angra dos Reis-RJ; Gustavo Bonafé (PSDB), de Poços de Caldas-MG; Amaury Dias (PV), de Ribeirão Pires-SP; e Esdras Nascimento (PSB), de São Vicente-SP também integram o grupo de trabalho.

A reunião, que teve o objetivo de apresentar as principais metas da rede de vereadores, também foi pautada sobre a ampliação da metodologia do mandato participativo desenvolvido por Caio Cunha em Mogi das Cruzes. Na oportunidade, os parlamentares assinaram o termo de compromisso dos valores e princípios do programa.

Segundo o verde, o grupo de parlamentares funcionará em um formato de rede de compartilhamento de metodologias e de ferramentas que tornam as gestões mais colaborativas. Inclusive, os integrantes deverão ter mandatos baseados nos princípios da transparência, representatividade e participação popular:

“A ideia da ‘rede de parlamentares’ é de juntar iniciativas que já existam e dar mais corpo a elas por meio do compartilhamento open source (gratuito e modificável, na tradução livre) das tecnologias sociais adotadas nos mandatos. Será uma forma de nós (parlamentares) fiscalizarmos a atuação uns dos outros e garantir a inovação no meio político”, define Caio Cunha.

Membro do grupo, o vereador de João Pessoa é exemplo de inovação tecnológica e da criação de métodos interativos que facilitam o contato com a população. Lucena, por exemplo, é autor do aplicativo “ProJampa”, que permite e facilita o compartilhamento de ideias para políticas públicas dos pessoenses.

De acordo com Caio Cunha, o parlamentar de Poços de Caldas é outro exemplo de interação popular:

“Gustavo (Bonafé), que produz conteúdo para o site Politize!, tem um trabalho inspirado no ‘Grupo 300’ (cidadãos que participam de forma colaborativa no mandato do parlamentar), que criei aqui em Mogi das Cruzes. Porém, na cidade mineira, o vereador formulou os ‘Agentes 165’. Ele foi o primeiro parlamentar com quem dividimos nossa metodologia. Foi o ‘Protótipo’ do que queremos fazer com essa rede”, detalhou o mogiano.

Para concluir, o verde explica que, a partir desta segunda-feira, os membros da rede deverão compartilhar entre si ferramentas tecnológicas e inovadoras, a fim de promover avanços nas políticas públicas:

“Atingimos, inicialmente, seis cidades da região do nordeste e do sudeste do Brasil. São parlamentares comprometidos com a nova política e que contam com um mandato colaborativo. Acredito que estamos replicando a transformação na política do país a partir de Mogi das Cruzes”, concluiu o vereador.