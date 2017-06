Verdades e mitos sobre a vacina da gripe

O INVERNO é a estação onde o vírus da gripe mais contamina as pessoas. Ainda assim, o medo de receber a vacina assola muitos cidadãos. A clínica especializada em vacinação Vaccine Care, que em Mogi das Cruzes é comandada por Ana Paula Zanatta, teve recentemente seu estoque de vacinas reforçado e a responsável técnica conta que recebe muitas dúvidas referentes a este tema. Ainda assim, ela enaltece a importância da vacinação. “Um dos meios mais fáceis de contrair a doença é através do espirro, que pode contaminar uma pessoa que esteja até a 1,80 metros de distância. Contatos com meios que tenham o vírus também são muitos frequentes, principalmente celulares, controle remoto, teclados e meios de transportes públicos”, conta.

Ana Paula destaca que muitas pessoas confundem a gripe com resfriado, mas reforça que as doenças são diferentes. “Os principais sintomas da gripe são febre, congestão nasal (o famoso nariz entupido), dores musculares, dor de cabeça e de garganta e fadiga. A pessoa que possui o vírus dorme bem e acorda mal. Além disso, a gripe pode matar e o resfriado não”, explica.

Ao contrário do que muitos pensam, é importante que toda gestante se vacine, pois estão no grupo de prioridade por conter baixa imunidade, assim como idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas. Alérgicos a ovo podem se vacinar, pois a quantidade de nutriente do alimento presente na dose é mínima. Porém, os pacientes precisam ficar em observação para o caso de reação alérgica.

Outro mito é que, ao ser vacinada, a pessoa fica gripada. Segundo Ana Paula, isto não acontece, já que a vacina é utilizada com o vírus morto. “O verdadeiro motivo de o vacinado pegar uma leve gripe se dá pelo fato do inverno ser uma estação seca e nosso corpo necessitar de umidade no ar para produzir agentes de proteção ao nosso corpo, e sem esta umidade, estas defesas diminuem no nosso organismo”, explica.

Além da vacinação todo ano, os outros meios de se prevenir contra a gripe é por meio da higienização frequente das mãos e dos locais. “O portador do vírus é o principal vetor de transmissão, pode transmitir a doença até cinco dias depois de contraí-la”, alerta.