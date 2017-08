Vamos falar sobre as expectativas?

O que você espera da vida? Da sua família? Do seu trabalho? De mim? De você?

O que você espera do mundo?

Criar expectativas é uma tarefa tão corriqueira nas nossas vidas que nem paramos para pensar sobre isso.

Todos nós sabemos que criar expectativas demais não é bom, afinal, “quanto maior o salto, maior a queda” não é mesmo?

Mas você já se perguntou de onde vem as nossas expectativas?

Bom, se prestarmos atenção, nossas expectativas são criadas com base no que consideremos certo ou errado, com base na nossa visão de mundo e, principalmente, com base nos nossos desejos!

Ou seja, nós esperamos que os OUTROS tenham comportamentos baseados em NÓS MESMOS.

E é exatamente por isso que as expectativas são, em sua maioria, tão frustrantes… A nossa visão de mundo e nossos desejos são únicos!

Por isso, uma pessoa só conseguirá cumprir todas as suas expectativas, sendo elas altas ou baixas, se ela não tiver moral, preconceitos, preferências, desejos… vida própria… o que é, humanamente, impossível.

Assim, o quanto antes nós percebermos que as pessoas não nos agradarão 100% do tempo, menos elas nos desagradarão. Contraditório não é? Mas, se não esperarmos nada de uma pessoa, tudo o que ela trouxer será algo novo que pode ser melhor aceito por nós, pois não estaremos com uma ‘barreira’ já estabelecida para o que vem do outro.

Braços e mente abertos ao diferente, é o melhor caminho para aliviar muitos dos nossos próprios sofrimentos!

Bom, essa foi uma reflexão que decidi vim compartilhar com você! Espero que tenha aproveitado para refletir sobre questões que podem ser modificadas… podendo te ajudar a levar uma vida mais leve.

