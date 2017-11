Vamos doar amor

Com a chegada do fim de ano, começam em todo o Estado de São Paulo, inclusive na região do Alto Tietê, campanhas de arrecadação de brinquedos para os mais desfavorecidos. E, mesmo com a crise, muita gente já começa a fazer aquela “limpa” nos brinquedos das crianças. E que tal aproveitar este momento para separar aqueles que os pequenos já não usam e brindar alguém com um presente mais do que especial? O Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes deu início à Campanha Natal de Sorrisos 2017 e já tem dezenas de pontos de coleta espalhados por toda a cidade, só esperando as suas doações. Inclusive, caro leitor, você pode deixar as suas doações aqui no jornal A Semana, que sempre está engajado com estas campanhas. Desde 2009, a ação solidária realizada pela Prefeitura já arrecadou milhares de brinquedos, que foram doadas a crianças carentes do nosso município. Inclusive, o Fundo Social está até fazendo outras ações para arrecadar brinquedos, especialmente em shows, em que a pessoa troca um brinquedo por um ingresso.

E, felizmente, não é só a prefeitura que faz estas ações. Outras campanhas deste tipo também já começaram. Pessoas anônimas se organizam entre os amigos para arrecadar brinquedos e outros itens para doar para os pequenos neste Natal. Tudo por um sorriso dos petizes que esperam o ano todo para receber um brinquedo que muitas vezes os pais não têm dinheiro para dar.

Mas fazer o bem é mais do que querer ultrapassar metas. Nesta hora, os números pouco importam. Não é uma corrida para ver quem arrecada mais. O importante aqui é atender todas as expectativas, fazer com que nenhuma criança fique sem presente. Não podemos achar que ajudar os mais carentes é tarefa exclusiva do governo. Cada um pode e deve fazer a sua parte. Porque, na verdade, ser solidário não ocupa espaço e só faz bem à alma: à nossa e à de quem recebe a caridade. Então, neste fim de ano, vamos doar. Doar brinquedos, doar itens de higiene para abrigos, e, sobretudo, doar o nosso tempo e amor para fazer a diferença na vida do próximo. Pode ser que um dia sejamos nós a precisar.

