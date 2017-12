Vacinação aquém do esperado

Desde o dia 20 de novembro, quando a vacinação cautelar foi iniciada, Mogi imunizou 42.574 pessoas contra a febre amarela, o que representa 35% da meta estipulada para a primeira fase da imunização, que soma 120 mil pessoas. Para aumentar o número de imunizados, Mogi promove e neste sábado (9) uma ação especial de vacinação contra febre amarela para quem mora ou trabalha na área de prioridade 1, na região da Serra do Itapeti e bairros próximos. A imunização será realizada das 8 às 17 horas em 29 locais. Além dos postos que já realizam a imunização de segunda à sexta-feira, estarão abertas no sábado as Unidades Básicas de Saúde (UBS) Alto Ipiranga, Jardim Universo e Jundiapeba. Entre os pontos volantes, a principal novidade será a vacinação em três supermercados: Extra do Mogilar, Shibata da Vila Industrial e Shibata de César de Souza.

“Estamos ampliando os pontos de vacinação para facilitar o acesso à população e garantir o maior número possível de imunizados. Nosso pedido é para que as pessoas que vivem ou trabalham nos bairros indicados não deixem de tomar a vacina”, explica o secretário Téo Cusatis.

Nesta etapa, a vacinação é destinada para Chácara Guanabara, Taboão, Monterey Ville, Jardim Piatã, Novo Horizonte, Jardim Margarida, Aruã Ecopark/Lagos, Aruã, Aruã Brisas, Pedreira Embu, Capelinha, Jardim Aracy, Residencial Itapety, Ponte Grande, Vila Industrial, Mogilar, Rodeio, Condomínio Bella Citá, Vila Suíssa, Condomínio Veredas, Botujuru, Sabaúna, Volta Fria, Real Park Tietê, Vila Estação, Jardim Juliana, Jardim São Pedro, Vila Nova Aparecida e Conjunto Jéfferson.