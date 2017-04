Vacina contra a gripe começa na segunda

A SECRETARIA Estadual da Saúde oficializou o calendário da Campanha de Vacinação Contra a Gripe 2017 que, neste ano, acontecerá entre os dias 17 de abril e 26 de maio, com Dia D marcado para o dia 13 de maio (sábado).

A partir de segunda-feira (17), a dose estará disponível para trabalhadores da saúde e pessoas com 60 anos ou mais em todas as unidades de saúde. Nas semanas seguintes, o cronograma atenderá, por etapas, todos os outros grupos contemplados.

A meta nacional é aumentar a imunização, passando dos 80% de cobertura dos anos anteriores para 90% para os grupos contemplados: crianças de seis meses a cinco anos incompletos, gestantes, mulheres no período pós-parto, pessoas com mais de 60 anos, trabalhadores da saúde, portadores de doenças crônicas com indicação médica e população indígena. Neste ano, a campanha também atenderá os professores de escolas públicas e privadas.