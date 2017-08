Vaccine Care imuniza colaboradores do jornal A Semana

Pensando em oferecer uma proteção extra aos colaboradores e familiares do jornal A Semana, a clínica Vaccine Care fechou uma parceria com o periódico e imunizou os funcionários e seus parentes contra a gripe. A clínica, localizada em Mogi das Cruzes, é especialista em todo tipo de vacinas, com um atendimento diferenciado, inclusive oferecendo a facilidade de imunização em domicílio. Foi o caso dos colaboradores do A Semana, que receberam na redação a enfermeira Edineide, que aplicou a vacina em todos os presentes.

E com o frio que alcançou a cidade nas últimas semanas, a procura pela vacina da gripe aumentou consideravelmente na Vaccine Care. No entanto, como explica a responsável técnica, Ana Paula Zanatta, a clínica ainda tem as últimas doses disponíveis. “Esta é uma ótima oportunidade para os pacientes garantirem a sua imunização, já que o inverno ainda não acabou e é preciso garantir a saúde de todos os membros da família”, ressalta.

Ana Paula destaca ainda a importância de os adultos atualizarem a sua carteira de vacinação, não só para o bem deles, mas também para diminuir as chances de transmissão de doenças. Ela dá o exemplo da falta nas redes pública e particular das vacinas hexa e pentavalente, as vacinas dos dois, quatro e seis meses de vida dos bebês. “Uma forma alternativa de garantir a prevenção da família enquanto os estoques não são repostos é precisamente a vacinação dos adultos, uma vez que estes são os principais transmissores das doenças para crianças pequenas”, explica.

Jornada

A Vaccine Care também participará até este sábado, dia 12, da XIX Jornada Nacional de Imunizações, que acontece em São Paulo, no Maksoud Plaza Hotel. A clínica marca presença no maior encontro do gênero no país para falar sobre as últimas atualizações sobre vacinas na região de Mogi.

SERVIÇO

Vaccine Care

Av Narciso Yague Guimarães, 1145, sala 609 – Centro Cívico

Tel: 4312-6749