Urakami: sucesso garantido

Considerado a carne dos vegetarianos, o cogumelo é um fungo apreciado por muitas pessoas. Sempre pensando na qualidade, o Grupo Urakami é uma empresa especializada neste tipo de alimento e é referência no ramo por oferecer uma imensa variedade.

Tudo começou quando Chuji Urakami começou a cultivar shiitake nos fundos do quintal de sua casa, em Mogi, há 30 anos. Atualmente, a marca é a líder no ramo de cultivos de cogumelos do Brasil e se destaca no cenário internacional pelos seus avançados métodos de cultivo, tecnologia e melhoria contínua dos processos de produção, além do know-how.

O Grupo Urakami é responsável pelo cultivo dos cogumelos do início ao fim, do preparo da compostagem até e distribuição aos pontos de venda. Em seu portfólio, o grupo, com sede em Mogi, possui os cogumelos eryngui, shiitake, champignon, portobello e o carro-chefe shimeji. As novidades ficam por conta do Shimeji premium, o enoki e o Bunapi que são exclusividade da empresa, e o kikurage, que será lançado em breve.

Por ser versátil, o cogumelo é um produto que agrada diversos paladares e combina com muitos tipos de comida. Com ele pode ser feito salada, hambúrguer, empanado e frito, e até mesmo medalhão. “Nós sempre recomendamos usar shimeji ou portobello no strogonoff. Fica muito melhor”, conta o presidente do grupo Eduardo Urakami, que acrescenta que, ainda este ano, os produtos serão vendidos online.

Benefícios

É importante enaltecer que os cogumelos trazem muitos benefícios à saúde. Dentre algumas vantagens, os cogumelos possuem grande quantidade de ácido fólico, que é importante sobretudo para as grávidas. Já o eryngui possui fibras, que previnem e evitam a prisão de ventre.