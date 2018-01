Unopar terá vestibular dia 28

Devido a diversas dificuldades em arrumar um bom emprego nos dias atuais, muitas pessoas sentem uma necessidade de fazer um curso superior para incrementar o seu currículo, mas a falta de tempo e os altos preços acabam dificultando o acesso ao ensino.

Uma boa opção para quem quer estudar mas não tem uma rotina são os cursos superiores a distância, ou EaD, onde as aulas podem ser assistidas em computadores, tablets e celulares, de onde o aluno estiver e quando ele quiser.

Na Unopar, as aulas são projetadas com transmissão ao vivo, com um professor tutor, onde as dúvidas dos estudantes são sanadas na hora. Os diferenciais da universidade são os preços e os exclusivos cursos Premium, com formação em Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia da Produção, Engenharia Elétrica, Enfermagem, Nutrição e Educação Física (bacharelado). Todos os cursos Premium possuem laboratórios e 60% das aulas são práticas.

A gerente comercial Edna Maria Damasceno conta que é importante desmistificar as formações feitas a distância. “A única diferença é o método em que o conteúdo é transmitido, pois a grade e as disciplina são as mesmas, pois é o Ministério da Educação quem estabelece”, explica.

Para quem quiser começar o ano com um novo curso, a Unopar vai realizar um vestibular tradicional no dia 28 deste mês, às 10 horas. Na ocasião, serão distribuídas três bolsas de 30% de desconto. “O valor da inscrição é de R$ 30, mas os leitores estão isentos desta taxa”, diz Edna.

A universidade também tem cursos de pós-graduação e preparatórios para concursos. Além disso, com a campanha promocional, a primeira mensalidade (matrícula) dos cursos convencionais está por R$59 e, no Premium, por R$ 99. Para conferir todos os cursos oferecidos, basta acessar o site www.unoparead.com.br.

SERVIÇO Polo Mogi 1

Rua Princesa Isabel de Bragança, 197 – Centro Polo Mogi 2

Rua Barão de Jaceguai, 504 – Centro Polo Suzano

Rua Campos Salles, 504 – Centro Tel: 4799-9421