Universal Kids: matrículas abertas

EDUCAÇÃO escolar é muito importante, principalmente na vida das crianças. Encontrar uma escola que atenda as expectativas dos pais é muito difícil, e, além disso, existe a dificuldade na adaptação da criança no colégio.

Pensando em oferecer o melhor serviço educacional infantil, a escola Universal Kids oferece educação para as crianças de quatro meses a seis anos, ou seja, do berçário ao Infantil 4.

A Universal Kids trabalha com o material didático Expoente, utilizando o método de ensino sócio-interacionista. “Acreditamos que a Educação Infantil deve ser passada de forma lúdica para que seja interessante para a criança, de forma que ela possa aprender com pequenas ações do dia a dia”, conta a proprietária Luciane Franco.

Segundo Luciane, propiciar um bom desenvolvimento cognitivo aliado a um material didático de qualidade é um dos grandes diferenciais da escola. “Para isso, trabalhamos com um número pequeno de crianças na sala, pois é importante dar a devida atenção para cada aluno em sua individualidade”, completa.

A Universal Kids também oferece para seus alunos aulas de expressão corporal, balé, informática, musicalização e o inglês. Luciane reforça que as matrículas estão abertas de forma permanente ao longo de todo ano. “Zelar pela proximidade com as famílias é considerado importante para a escola, inclusive os mesmos podem acompanhar a um pouco da rotina dos filhos com visitas à escola ou por meio das câmeras de monitoramento instaladas nos ambientes”.