Universal Kids fará desfile beneficente no dia 1º

A escola Universal Kids está promovendo o desfile beneficente “Luz na passarela e amor no coração” que será realizado no dia 1° de dezembro às 19 horas. Para adquirir os ingressos, basta doar um quilo de alimento não perecível por pessoa (exceto sal) e as doações serão em prol da Fraternidade Santo Agostinho.

O evento faz parte do projeto Valores: “Os meus, os seus, os nossos valores” e conta com a participação de todos os familiares. No desfile, as crianças irão apresentar a nova coleção de uniformes da Universal Kids. “Queremos demonstrar que o respeito, a solidariedade, o amor ao próximo e a gratidão podem ser exercidos através de muitas ações”, diz a diretora Luciane Franco.

A Fraternidade Santo Agostinho existe há 21 anos e desempenha um papel no desenvolvimento social na comunidade em Jundiapeba. A entidade atende 500 crianças e jovens e tem como objetivo melhorar as condições de vida dos participantes.

SERVIÇO “Luz na passarela e amor no coração”

1º de dezembro, 19h

Universal Kids

Av. Maestro João Baptista Julião, 135 – Vila Oliveira

Entrada: 1kg de alimento não perecível