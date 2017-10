UniKids completa 11 anos

Com tradição em Mogi das Cruzes, a escola Universal Kids completará 11 anos no próximo dia 21 de outubro. Atualmente, o colégio tem seis turmas de Educação Infantil e tem como foco oferecer um ensino de qualidade. A diretora Luciane Franco festeja a trajetória da escola. “Viramos uma família. Sempre comemoramos cantando ‘Parabéns’ com as crianças. Fazemos alguns mimos para os familiares que nos acompanham, pois sabemos que não conseguiríamos ter chegado até aqui sem eles. É uma forma de retribuição”, explica.

Para o futuro, Luciane comenta o que pretende para a instituição. “Nossa ideia maior é mudar a sede para um local térreo, que atenda todas as nossas utilidades e que as crianças possam usufruir mais do ar livre. Com relação aos nossos projetos, eles são sempre de acordo com as necessidades do momento e, por isso, são constantes e dinâmicos”, conta a diretora.

A escola está iniciando a rematrícula para os pais que quiserem antecipar, com direito a 50% de desconto para este mês. Já as matriculas propriamente ditas ficam abertas o ano inteiro e também estão com abatimento no valor.

A parceria com a Yázigi da Vila Oliveira continua e para o ano que vem, a escola vai levar para os alunos das turmas Infantil III e IV a robótica pedagógica. Assim, os pequenos poderão apresentar suas criações na feira cultural que acontece nos meses de outubro e novembro e na festa junina. Além disso, a escola pretende oferecer musicalização para os bebês.

SERVIÇO Universal Kids

Avenida Maestro João Baptista Julião, 135 – Vila Oliveira

Tel: 4796-5858