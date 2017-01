UMC tem especialização em Estética

A preocupação com uma boa aparência, o aumento da expectativa de vida e o aumento do poder de compra das classes C e D são fatores que têm contribuído para um crescimento constante do mercado de estética e cosmética que, alheio à crise econômica, permanece aquecido.

Nesse contexto, insere-se a Biomedicina com especialização em Estética, a mais nova área de atuação do profissional Biomédico. “O curso superior em Biomedicina fornece um importante conhecimento sobre as disciplinas de base da saúde, facilitando a trajetória do profissional que pretende atuar na área de estética”, explica a Coordenadora do Curso de Biomedicina da UMC Universidade, Profa. Dra. Débora de Marco.

Segundo Débora de Marco, a qualificação profissional é essencial para fornecer à população um serviço de qualidade, sem comprometer a saúde do indivíduo. “No decorrer do curso, o aluno é preparado a indicar os procedimentos mais adequados a cada pessoa, torna-se apto a esclarecer quaisquer dúvidas que possam existir, bem como fica capacitado para identificar as patologias que podem comprometer a segurança do cliente e encaminhá-lo ao atendimento médico especializado”, detalha a Coordenadora do Curso.

Entre os procedimentos que podem ser realizados por um profissional Biomédico com habilitação ou especialização em Estética estão: aplicação de toxina botulínica, preenchimentos faciais semi-permanentes, intradermoterapia, fios de sustentação facial absorvíveis, procedimento estético injetável para microvasos, microagulhamento, carboxiterapia, laser de alta potência (remoção de tatuagem, epilação e rejuvenescimento), luz intensa pulsada, equipamento de alta tecnologia (criolipólise, lipocavitação, ondas de choque), prescrição de dermocosméticos e nutricosméticos e peeelingsquímicos, físicos ou enzimáticos.

De acordo com a Coordenadora da UMC, a área de atuação é ampla: clínicas e centros de estética, salões de beleza, agências de modelos, institutos e centros de pesquisa e instituições de ensino, entre outras. “Em relação à remuneração do profissional, ela pode ser muito diversa, pois irá variar de acordo com as técnicas utilizadas, os diferentes tipos de procedimento realizados, a carga horária, a função ocupada, entre outros detalhes. Porém, é certo que o mercado está bastante aquecido e sedento por bons profissionais com capacitação nesta área”, finaliza a Profa. Dra. Débora de Marco.