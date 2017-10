UMC Day abre as portas da universidade para alunos do ensino médio

A Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) abrirá as suas portas na próxima quarta-feira (dia 18) para mais uma edição do UMC Day, evento que vai receber, das 8 às 18 horas, mais de 3 mil alunos do ensino médio das escolas públicas e particulares do Alto Tietê. Muitas atrações estão programadas, como Feira de Profissões, palestras, visitas aos laboratórios, aulas de zumba, apresentações da Bateria da Medicina, e exposições diversas.O objetivo é informar e tirar dúvidas sobre profissões e o mercado de trabalho. A entrada é gratuita.

Durante o evento, os visitantes poderão conhecer a estrutura e os cursos de graduação e técnicos oferecidos pela UMC. Serão oferecidas inscrições para o vestibular. Haverá exposição de maquetes do curso de Arquitetura e Urbanismo, de robótica, de botânica e zoologia. As visitas monitoradas aos laboratórios incluem apresentação de equipamentos dos cursos de Exatas, Humanas e Saúde, como preparo de lâminas, observação de animais peçonhentos e venenosos na área de Biologia, além de demonstrações de Farmácia, Nutrição, da Clínica de Psicologia e Medicina.

Serviços como orientação sobre diabetes, prevenção do câncer de colo deútero, avaliação física, gameterapia, aplicação de Kinisiotaping e atividades do projeto Seja Dentista por um Dia poderão ser conferidas durante todo o dia.O curso de Enfermagem preparou a palestra “O Profissional Enfermeiro e o Mercado de Trabalho” e também uma simulação de atendimento em primeiros socorros, além de dinâmica e recreação. O Núcleo de Negócios fará demonstração sobre a rotina desses profissionais.

Os cursos de Comunicação Social prepararam um programa de auditório, às 11 horas, no estúdio de TV. Também organizaram a exposição “História da UMC”. A Batukaré, bateria do curso de Medicina, se apresentará em dois horários: 11h30 e 16h30. Às 10 horas e às 14 horas, o projeto Cine UMC, do curso de Direito, exibirá um filme sobre Direitos do Consumidor. As aulas de zumba acontecerão durante todo o dia, com intervalos, no saguão do prédio 2. Pedagogia mostrará a Brinquedoteca e o Laboratório de Ensino. Automação industrial fará apresentação de robôs.

Os cursos técnicos da UMCTEC abordarão tipagem sanguínea em lâmina, farão medição de hipertensão e diabetes, Guerra de Robôs e um Quis: Teste seus Conhecimentos.

