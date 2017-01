Uma nova chance para as nossas praças

Ah, que saudades do tempo em que as nossas praças tinha famílias passeando, canteiros bem cuidados e árvores centenárias! Em um tempo não tão distante, esses espaços de lazer eram referências de beleza da nossa querida Mogi. Mas, à medida em que a cidade foi crescendo, ela foi adquirindo velhos hábitos – extremamente desagradáveis, diga-se de passagem – das grandes metrópoles. E não, não estamos falando do trânsito caótico e da poluição. Estes temas deixaremos para outra oportunidade. Queremos realmente falar das nossas praças abandonadas.

As últimas estações da linha 11-Coral viraram rota de centenas de pessoas que veem nos bancos e varandas da nossa cidade um refúgio para escapar das regras e dos problemas da sociedade moderna. Aquelas praças que antes recebiam crianças jogando bola viraram morada de pessoas em situação de rua, que fazem do banco o seu lar.

Tudo isso está colocando em xeque a nossa segurança. Afinal, quem tem coragem de passar, de peito aberto, pelo largo Bom Jesus, praça Oswaldo Cruz ou largo do Carmo depois das 22 horas? Poucas pessoas teriam essa audácia sem temer ver seus passos interrompidos por um pedido de esmola. O coreto que compõe o cenário perto da Igreja São Benedito há muito deixou de ser exemplo da tradição da nossa cidade, para passar a ser ponto de drogas e abrigo de moradores de rua. A praça Oswaldo Cruz, onde funciona uma base da polícia, também se tornou referência quando o assunto é moradores de rua.

Esta semana, o prefeito Marcus Melo visitou alguns destes moradores, junto com os assistentes sociais, que conversaram com os homens e mulheres que estavam no local, fizeram um trabalho de orientação e os encaminharam ao Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP), que realiza a triagem e o encaminhamento ao sistema de acolhimento.

É preciso que haja políticas públicas para direcionar de novo essas pessoas ao convívio familiar. Praça não é dormitório, e esses moradores precisam de uma nova chance. E nós, moradores da nossa querida Mogi das Cruzes, merecemos ter as nossas praças de volta, sem que precisemos ter escolta da Guarda Municipal.

