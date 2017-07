Uma doce lembrança

É quase uma regra: festa sem doce até existe, mas não parece festa. Por isso, em todas as raças e credos, os doces selam a tradição de muitas datas comemorativas. Impossível pensar a Páscoa sem o chocolate, o aniversário sem o bolo confeitado, não é mesmo? Mas na hora de planejar uma festa ou um evento, sempre pairam dúvidas em torno da mesa de doces. Com este artigo vamos eliminar as principais e garantir “doces lembranças” aos seus convidados e a você. Anote essas dicas:

A festa

Antes de pensar acerca dos doces, pense a festa em si: é de que tipo (aniversário, bodas, evento corporativo, reunião informal)? Ter uma ideia clara do propósito do seu evento, local, data e número de convidados, determinará não só a sua mesa de doces, mas dará “o tom” de todo o evento.

Agora que já sabe “o quê” considerar, entenda os “porquês”:

- O propósito: uma festa de aniversário, uma de casamento e um evento corporativo em si, já denotam propósitos bem diferentes. E dentro de cada tipo de comemoração, existe o anfitrião ou homenageado que empresta suas características também. Um aniversário de 15 anos de uma menina romântica dificilmente terá o mesmo estilo do de uma menina descolada, que gosta de esportes radicais ou rock-and-roll, entende?

- O local: o ambiente do evento também conta muito, porque há lugares que oferecem uma estrutura de apoio, outros não. Então, na hora de fazer a sua encomenda é importante informar, por exemplo, se o local conta com uma geladeira. Isto dará mais segurança ao fornecedor, pois sem isso, muitos doces podem simplesmente “derreter” à mesa.

- O estilo do ambiente ou tema da decoração (caseiro ou informal, simples ou sofisticado, rústico ou moderno, temático ou mais elaborado): está aí algo decisivo para a personalização dos doces e das lembrancinhas. É o item que define quais doces terão forminhas e com que itens da decoração devem harmonizar, por exemplo. Vale lembrar que em grandes comemorações, a mesa do bolo e dos doces, também serve de cenário para fotos.

- A data: esta ajuda a determinar os sabores. O clima é outro fator determinante: o inverno pede elementos termogênicos, ou seja, que aquecem o corpo, já as temperaturas altas, sugerem mais refrescância, leveza e mais atenção com o que é altamente perecível.

A antecedência dos pedidos também é determinada pela data. Casamentos exigem tempo maior, no mínimo 8 meses. Já aniversários e eventos corporativos, entre 2 e 3 meses de antecedência.

- O público: se infantil, jovem, adulto ou idoso, já altera a qualidade dos doces. Veja:

Numa festa infantil, temas, cores e sabores são sempre do gosto do aniversariante.

Festa de debutante acompanha a sua dinâmica, como foi dito antes. As “ilhas de doces” viraram moda entre os bem jovens.

Na de adultos, a mesa de doces se adapta ao seu estilo de vida (veganos e naturalistas, por exemplo). Também há quem prefira uma mesa bem servida de compotas e tortas. Influências culturais e religiosas também devem ser consideradas.

Se vai receber pessoas idosas, leve em conta o fato de os doces crocantes causarem desconforto, especialmente em quem usa prótese dentária. O mesmo cuidado se deve ter em relação às crianças em idade muito tenra, para que não engasguem ou sufoquem com coberturas e confeitos.

Também vale lembrar das pessoas com alguma restrição alimentar: reservar uma única bandeja de doces sem açúcar e/ou sem ingredientes como glúten, ovos e leite, pode se traduzir numa sensação de acolhimento e conforto indescritíveis, verdadeira inclusão para alguns convidados.

- O número: se a quantidade de doces por convidado é uma variável, a variedade de doces é outra. Via de regra, os casamentos requerem mais diversidade e sofisticação. Em média são de 5 a 10 unidades por pessoa. Caso vá servir sobremesa pode ficar no mínimo, vale pensar no apetite dos seus convidados para dosar esse número.

Estas dicas são importantes, mas a verdade é que a festa é sua e não existe um protocolo específico para doces. Brigadeiros e chocolates estão entre os mais pedidos, mas nada impede de se montar uma bela mesa caipira com paçoca, mariola e pé-de-moleque!

Para não errar na hora da escolha, um bate-papo com doceiros experientes ou com gente criativa é o que há! Peça indicações de fornecedores a parentes ou àquela pessoa cuja festa lhe chamou atenção. Como diz o velho ditado: -”beleza não põe mesa” - então preze por materiais e profissionais com qualidade, que é o que vale mais do que qualquer outro ítem.

O doce deve impressionar pelo sabor e proporcionar uma experiência agradável, mexer com a memória afetiva de seus convidados. Doces que carregam a sua marca gustativa são revertidos em elogios que tornam você e sua festa inesquecíveis.