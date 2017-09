“Uma cidade que paga as suas contas”

CARLOS Evaristo da Silva (PSD) aproveita as vésperas do aniversário de Mogi das Cruzes, comemorado nesta sexta, dia 1º de setembro, para traçar um retrato sobre o panorama atual da cidade.

Consciente do momento de aperto econômico, que afeta todo o Brasil, Evaristo ressalta que, ainda assim, a cidade de Mogi não descuida de manter a qualidade de vida já estabelecida entre os moradores. “A cidade continua pagando suas contas, seus funcionários e tocando as obras em dia, além de continuar mantendo os sistemas de saúde e educação em funcionamento”, ressalta.

O vereador acrescenta ainda que a situação atual do país não apaga o crescimento que a cidade vem conquistando nos últimos anos. Ele destaca os pontos fortes da cidade, como, especialmente, sua posição estratégica na Grande São Paulo. “Nós temos rodovias, aeroportos, portos e litoral no entorno. É uma cidade estrategicamente boa para trabalhar, produzir e para instalar indústrias”, afirma.

Para a cidade que está prestes a completar 457 anos, o desejo do presidente é só um: “Que possamos continuar crescendo, que possamos ter mais indústrias e que tenhamos condições de empregar mais pessoas, para que elas possam se deslocar menos para a capital e que consigam trabalhar aqui em Mogi das Cruzes”.

Balanço do mandato

Há oito anos como presidente do Legislativo mogiano, Evaristo fala sobre o seu mandato como chefe da Mesa Diretiva. Ele lembra quatro grandes pontos da sua gestão: a reestruturação administrativa, a realização do concurso público, a criação do Portal de Transparência e a demissão de comissionados. “Esta última foi a mais difícil, porque demitimos funcionários com décadas de casa, mas era um acordo com o Ministério Público”, destaca.