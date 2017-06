Um problema de todos nós

Às vésperas de comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado a 5 de junho, cidades de todo o Brasil – inclusive Mogi e região – programam várias atividades para celebrar a data e lembrar que é nosso dever cuidar da natureza.

É bom lembrar que, apesar de a limpeza pública ser, sim, tarefa da Administração Municipal, muitas pessoas acabam jogando no colo do governo a responsabilidade de manter tudo em ordem, inclusive no que toca à preservação ambiental. Afinal, para essas pessoas, cabe ao Executivo e Legislativo o planejamento, a elaboração e execução de leis que incentivem o crescimento da cidade, além de a manutenção de programas que contribuam para a diversidade ambiental e o cuidado com a natureza.

Mas também é uma tarefa nossa, mogianos, manter a nossa cidade. Seja com a cobrança aos poderes, mas também com o interesse em realmente fazer parte da construção de uma cidade melhor em todos os níveis. As redes sociais contribuíram para uma maior cobrança da administração municipal. Mas cobrar mais não significa necessariamente cobrar melhor. Quem quer melhorias deve, sim, fiscalizar o que está sendo feito, pedir mudanças. Mas todos nós podemos fazer a nossa parte.

Quer mais lixeiras? Basta não quebrar as que já existem. Quer uma cidade limpa? Não jogue lixo no chão. Não suje nossos rios, nossas praças, nossas ruas. Não maltrate animais silvestres nem faça queimadas. Você pode cobrar, sim, por uma limpeza urbana eficiente, pelo cumprimento dos horários de coleta. É nosso papel como cidadãos fazer isso. Mas não faça parte do problema. Acredite que o papel da sua bala, sim, faz a diferença. Não use a desculpa estapafúrdia de que se não houver lixo no chão o gari perde o emprego. Ensine os seus filhos a respeitar a natureza, não deixe única e exclusivamente para os professores a árdua tarefa de os formar como cidadãos, isso tem de começar dentro da sua casa.

Uma cidade limpa à partida pode até parecer perfeita, mas tudo isso cai por terra se o cidadão não aceita a responsabilidade de cuidar do que é de todos. Quer cobrar em grupos públicos de redes sociais? Faça-o. Mas não se esqueça que lendo este editorial está um cidadão perfeitamente apto a fazer a sua parte neste sentido, a preservar o meio ambiente, economizar água e energia elétrica – e de quebra, beneficiar o próprio bolso! -, a cuidar das nossas praças e zelar pela preservação da nossa linda fauna e flora. Porque se você não pode fazer parte da solução, por favor, caro leitor, não seja parte do problema.

CHARGE DA SEMANA