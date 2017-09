Um novo jornal, a mesma essência

1001ª edição. Passada a euforia da marca alcançada na semana passada e da festa estrondosa para comemorar o feito, é tempo de compartilhar com você, caro leitor, o motivo de termos alterado o projeto gráfico do jornal A Semana.

Quando decidimos fundar o jornal, a 8 de maio de 98, nos propusemos a oferecer um jornalismo mais leve, que fosse ao encontro dos anseios da população. Passamos por diversas fases nestes últimos 19 anos, vimos a nossa região crescer e mudar bastante e, semana após semana, levamos ao nosso leitor um jornal com informação isenta e responsável, dando oportunidade a cada pessoa de acompanhar o que acontece no Alto Tietê nos mais variados segmentos. E o melhor, de forma gratuita. Ao longo de mil edições, a equipe do jornal A Semana, composta por jornalistas, diagramadores, arte-finalistas, fotógrafos, publicitários e administradores, dentre outros profissionais, trabalhou incansavelmente para levar o melhor jornal até as mãos dos nossos leitores. E é uma vitória ver um jornal impresso chegar à milésima edição, numa época em que a efemeridade das notícias no meio digital parece fadar ao fracasso o bom e velho papel. Porque isso é prova de que o impresso está longe de morrer, ele está bem vivo. Somos prova disso, de que nada substitui a credibilidade da mídia impressa, nada se compara com a tradição e a documentação de uma notícia impressa em papel de jornal. Temos, sim, de acompanhar as evoluções do mundo moderno, e é isso que temos feito e que está totalmente implícito no novo layout do jornal.

Chegamos agora em uma nova fase, oferecendo um produto que acompanha as tendências mundiais, com um design mais leve e moderno, mas sempre mantendo a nossa essência, que nos mantém vivos e líderes em nosso segmento. As páginas estão diferentes, mas os nossos valores ainda são os mesmos. E tudo foi pensado para oferecer sempre o melhor para os nossos leitores. Assim como tudo muda, também decidimos mudar para nos adequar à modernidade dos meios de comunicação. Com este novo projeto gráfico, que colecionou elogios nos últimos dias, damos um passo em frente para seguir firme no panorama editorial da região. Este é o novo jornal A Semana, mais moderno, mais leve, mas com a mesma essência de trabalho e seriedade.

CHARGE DA SEMANA