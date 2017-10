UBC esclarece descredenciamento

Depois da notícia de que o Conselho Nacional de Educação e a Câmara de Educação Superior, por unanimidade, aprovaram parecer propondo o descredenciamento da Universidade Braz Cubas (UBC) e sua transformação em Centro Universitário, a UBC, na pessoa do reitor Maurício Chermann, prestou esclarecimentos sobre a informação, que tem trazido alarme a alunos e professores da instituição. Segundo Chermann, a recomendação não significa uma penalização por parte do Ministério da Educação e Cultura (MEC). “Um primeiro parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) indica para sua transformação em Centro Universitário. Esse parecer é uma parte do processo e não é a decisão final”, explica, acrescentando que o processo de recredenciamento junto ao MEC tem outras etapas.

Ainda assim, ele deixa claro que, caso a UBC se transforme de fato em um Centro Universitário, isso não pode ser visto de forma negativa. “Será sim uma transformação, como o próprio Conselho cita, cujo único motivo é não termos mestrados e doutorados. O foco da Braz Cubas em aprendizado, empregabilidade e inovação seguirá o mesmo”, diz por meio de nota. Ele esclarece que, na prática, nada mudará para os alunos e que até que seja tomada uma decisão final, a UBC manterá os seus projetos, com a implantação dos cursos técnicos na modalidade EaD (a Braz Cubas é a primeira instituição paulista autorizada a oferecer estes cursos pelo CEE) e com a expansão da rede de polos para mais de 20 estados brasileiros.

O parecer

No parecer 456/2017, Arthur Roquete de Macedo justifica: “Voto desfavoravelmente ao recredenciamento da Universidade Braz Cubas. E, considerando que a IES não atende ao artigo 3º inciso VI, da Resolução CNE/CES nº 3/2010, que trata da oferta de pelo menos, quatro mestrados e dois doutorados reconhecidos pelo Ministério da Educação, como requisitos necessários para o recredenciamento como Universidade e, nos termos do artigo 10, inciso III, da citada Resolução, voto favoravelmente à sua transformação acadêmica em Centro Universitário”.