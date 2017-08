Turnê do Robô Havan passa por Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes

A turnê do Robô Havan pelo interior de São Paulo segue em Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes nos dias 26 e 27 de agosto. A atração passará pelas filiais esbanjando simpatia, dançando e rebolando ao som dos hits mais tocados do momento. O gigante de 2,5 metros de altura promete fazer a alegria das crianças e dos adultos. As apresentações acontecerão em Itaquaquecetuba no sábado, dia 26, das 15h às 16h e das 17h às 18h. Em Mogi das Cruzes, o gigante estará no domingo, dia 27, das 15h às 16h e das 17h às 18h.

Quer levar para casa uma lembrança do Robô? Então chegue uma hora antes da apresentação escolhida e participe da seleção para fotos com o gigante. As exibições são gratuitas e ocorrerão nos estacionamentos das lojas da Havan.

Endereços das filiais

Itaquaquecetuba – Estrada Municipal do Mandi, 1205, anexo ao Itaqua Garden Shopping

Mogi das Cruzes – Avenida Francisco F. Lopes 3300, Vila Jundiaí