Turma de alunos do Centro POP se forma no curso Mãos na Massa

O clima de emoção, misturado a uma nova perspectiva de vida, foi o que marcou, na manhã desta sexta-feira (08/12), a última aula do curso Mãos na Massa, que foi oferecido, de novembro para cá, a um grupo de pessoas atendidas no Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua – o Centro POP, no Mogilar. A ação, realizada numa parceria entre a Secretaria Municipal de Assistência Social o Fundo Social de Solidariedade, serviu como um grande alento a 18 pessoas que buscam serviços e atendimento no equipamento público da Prefeitura.

“Estou muito feliz por estar aqui e quero agradecer a todos que se uniram para tornar isso possível. O sonho de vocês e que – acreditem – também é o nosso, é que este curso sirva como um primeiro passo para um novo caminho e uma nova oportunidade de vida. Vocês são muito especiais para a gente e, no que precisarem, podem contar com o Fundo Social”, declarou a presidente do Fundo Social, Karin Melo, que acompanhou a última aula e entregou os certificados a cada um dos formandos.

A secretária municipal de Assistência Social, Neusa Marialva, também estava presente e destacou o aspecto de resgate social possibilitado pelo curso. “Quero agradecer a todos que acreditaram que poderíamos ajudá-los a escrever uma nova história. O que estamos fazendo aqui é abrindo novas oportunidades de vida para vocês e justamente com o ensino da produção do pão, que é algo tão simbólico, de alimento e compartilhamento”, pontuou.

Muitos alunos se emocionaram ao receber o certificado. Foi o caso de Marilange Ferreira, que falou sobre a união da turma e as novas perspectivas que as aulas proporcionaram. “Agradeço muito à boa vontade e ao empenho de vocês, que olharam por nós e nos proporcionaram esse curso. Se uma sementinha germinar daqui, já será uma grande conquista. Conhecimento nunca é demais. Essa foi uma experiência de mérito pessoal”, frisou.

Após a entrega dos certificados, todos se serviram com os pães que os próprios alunos prepararam e um dos formandos distribuiu ainda flores em papel, que aprendeu a fazer durante as aulas de artesanato que também são oferecidas no Centro POP. Já ficou também o compromisso de que em 2018 novos cursos do Fundo Social serão levados ao local.

O coordenador da unidade, Osni Damásio da Silva, destacou o interesse, o engajamento e a persistência dos alunos, que voltavam todas as semanas para as aulas do curso. “Aqui temos uma alta rotatividade de público e pessoas que vêm das mais diversas situações de vida. Vê-los retornando toda semana no mesmo dia e horário para participar do curso foi algo que nos surpreendeu e nos deu muita alegria”, falou.

O Centro POP recebe uma média de 30 pessoas por dia. A unidade oferece café da manhã, almoço e banho para pessoas em situação de rua, não só exclusivamente a mogianos. A unidade oferece acolhimento e trabalha com a reinserção da pessoa junto a família, retorno ao município de origem, ao mesmo tempo em que oferece atividades de integração, resgate da autoestima e profissionalização. Essas atividades abrangem aulas de artesanato, rodas de conversa reflexiva e, muito em breve, sessões de cinema com filmes temáticos sobre vivência em rua.