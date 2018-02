Túnel será inaugurado neste sábado, dia 3

O trânsito na região da central de Mogi passará por adequações com a inauguração do segundo túnel do Complexo Viário Jornalista Tirreno Da San Biagio, que acontecerá neste sábado (3), às 10 horas. As principais intervenções são a implantação de mão única em um trecho da rua Professor Flaviano de Melo e o fechamento para a passagem de veículos da passagem de nível da rua Doutor Deodato Wertheimer.

Na rua Professor Flaviano de Melo, o trecho entre as ruas Presidente Campos Salles e Basílio Batalha passará a ter mão única de circulação, com sentido de chegada ao Centro da cidade. A medida valerá a partir das 14 horas de sábado e busca oferecer melhores condições de circulação e segurança para o trânsito no local, uma vez que ele será utilizado pelos motoristas que chegam à avenida Governador Adhemar de Barros pelo túnel e querem acessar a região central.

“Os técnicos realizaram diversos estudos, levantamentos e simulações para proporcionar ao motorista a fluidez e a segurança viária. Serão feitas algumas adequações iniciais no trânsito e o comportamento dos motoristas será acompanhado para verificar a adaptação às alterações e a necessidade de novas intervenções da Prefeitura”, explicou o secretário municipal de Transportes, José Luiz Freire de Almeida.

A região próxima à entrada do novo túnel, no Mogilar, também terá adequações. A rua Cabo Diogo Oliver voltará a ser mão única no trecho entre a rua Salvador Cabral e Engenheiro Gualberto. Por obras, o quarteirão havia sido transformado em mão dupla para facilitar a movimentação dos veículos. A rua Engenheiro Gualberto também voltará a ser mão única entre a rua Afonso Pena e Cabo Diogo Oliver. O trecho também havia sido alterado por conta das obras. O quarteirão entre as ruas Cabo Diogo Oliver e Hamilton da Silva e Costa permanecerá apenas para trânsito local.

Por fim, a rua Américo Rodrigues Da San Biagio terá inversão no sentido de circulação entre as ruas Cabo Diogo Oliver e José Alves dos Anjos, oferecendo mais uma opção para o motorista que estiver na Cabo Diogo contornando o túnel e continuará na região do Mogilar.

Doutor Deodato

Com a conclusão das obras, a passagem de nível da rua Doutor Deodato Wertheimer será fechada para a passagem de veículos, a partir das 6 horas deste sábado. A circulação de pedestres entre os dois lados da linha férrea continuará a ser feita normalmente.

Os motoristas que desejam acessar o Mogilar terão como opção a utilização do túnel sentido Centro-Bairro do Complexo Viário. Esta alteração já estava prevista no projeto de melhoria da mobilidade urbana na região central de Mogi das Cruzes.

“Será possível a passagem de pedestres pela passagem de nível para beneficiar quem anda a pé. Além disso, estão sendo finalizados estudos para a implantação de vagas de estacionamento com Zona Azul no trecho da rua Doutor Deodato entre a rua Doutor Ricardo Vilela e a Navajas”, afirmou o secretário., lembrando que conversou com comerciantes da região, que aprovaram as medidas tomadas.

Transporte coletivo

O secretário lembrou ainda que as cinco linhas do transporte coletivo municipal que estavam circulando pela região da Vila Industrial para chegar ao Terminal Central passarão a circular pelo túnel. As linhas atendem bairros como Sabaúna, Botujuru e Rodeio, além de uma linha circular.

Outra alteração será nas linhas intermunicipais que atendem Biritba Mirim e Salesópolis: o itinerário voltará a ser feito pela Engenheiro Gualberto, passando pelas ruas Cabo Diogo Oliver, Américo Rodrigues Da San Biagio e Doutor Deodato, para chegar à avenida dos Bancos.