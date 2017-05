Túnel recebe 30 mil veículos semanalmente

O primeiro túnel do Complexo Viário Jornalista Tirreno da San Biagio recebe uma média de 30 mil veículos semanalmente, incluindo 800 viagens de ônibus diárias. O número total equivale a cerca de 12% da frota do município, que atualmente chega a 240 mil veículos. Os números foram fornecidos esta semana aos vereadores mogianos pelo secretário municipal de Transportes, Eduardo Rangel. Ele esteve na Câmara a convite da Comissão Permanente de Transportes para discutir o trânsito na região central da cidade.

Além de Rangel, também compareceram à reunião o secretário de Planejamento, Claudio de Faria Rodrigues, e o diretor de Trânsito da Prefeitura, Fabio Vega. Eles foram recepcionados pelos membros da Comissão de Transportes, o presidente Claudio Miyake e o vereador Mauro Margarido, além de outros 12 parlamentares.

Os vereadores questionaram os secretários sobre as medidas tomadas para que haja maior fluidez no centro da cidade, especialmente no entorno das obras de construção do segundo túnel. Rangel destacou que os altos índices de veículos que utilizam a travessia semanalmente são um indicativo de que a obra está cumprindo seu papel. “O cenário atual é provisório. Após a conclusão do segundo túnel, no fim do ano, conseguiremos perceber a melhoria do trânsito”, disse o secretário.

Durante a reunião, os representantes da Prefeitura informaram que nas próximas semana ocorrerá a abertura da Adhemar de Barros, o que também deverá contribuir para melhoria do trânsito na área central.