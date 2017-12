Tudo pronto para o Natal em Poá

A pouco mais de uma semana do Natal, considerada a data mais importante para o comércio, os lojistas da Estância Hidromineral de Poá já estão com tudo pronto para enfrentar o aumento das vendas e oferecer a maior diversidade de produtos para os consumidores que desejam comprar os seus presentes.

Para abrilhantar ainda mais a data, a Associação Comercial e Industrial de Poá (Acip), montou a Casa do Papai Noel na praça Santo Antonio e colocou em prática junto com os comerciantes várias ações para alavancar os negócios neste período de fim de ano. O presidente Francisco Quintino conta que a associação fez questão de levar o clima natalino para o coração do comércio e adianta que as ações terão continuidade no fim do ano e nas liquidações de janeiro.

Um dos locais mais tradicionais e famosos da cidade, a Padaria Chip’s também já recheou suas vitrines com as delícias típicas de Natal e ano novo. A atendente Aline Goes salienta que além dos produtos de Natal, a padaria apostou forte na cartela de vinhos e azeites especiais. “Temos também patês e geleias finas, ideais para presentear ou até para compor a mesa da ceia”, conta.

Variedades

O Bazar Resende antecipa a chegada de brinquedos modernos e linha de presentes finos. Além disso, já está também trabalhando a sua linha de papelaria, muito procurada na volta às aulas. Benedito Resende cita que hoje muitos clientes têm se programado com antecedência nas suas compras de Natal. “Isto está acontecendo também na linha de papelaria e de artigos escolares”.