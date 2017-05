Titans/Náutico participa da Olimpíada Círculo Militar

No último domingo, 21 de maio, a equipe de judô Titans/Náutico foi até São Paulo para participar da Olimpíada do Clube Círculo Militar em comemorações aos seus 70 anos.

A equipe voltou da competição como vice-campeã do torneio. “Estamos satisfeitos com o resultado, participamos de lutas difíceis, mas mostramos que com muito treino, força de vontade e concentração é possível manter o foco e conquistar nossos objetivos”, contou o sensei Luciano Querino.

Representando a categoria sub 15 estiveram os atletas Matheus Augusto, Nykole Ester, Henrique Almeida, Leandro Henrique, Pablo Carmine, Cauê Soares e Arthur Esperguel. Já representando a sub 18, 21 e sênior, participaram os atletas Vitor Anael, da categoria sênior e Echilen Camine, que venceram por ipon. Já os judocas Luan Lopes, sub 21, e Catarina Bárbara saíram vitoriosos por imobilização.

Presente na competição, o diretor social do Clube Náutico Mogiano, Luiz Cesar Veiga, recebeu como homenagem a medalha do Clube Círculo Militar comemorativa aos 70 anos.