Tirei o aparelho, e agora?

PARA quem convive com o uso do aparelho ortodôntico fixo, cujo tratamento pode ultrapassar os dois anos, a retirada do acessório é um alívio. Para o paciente, poder voltar a comer alimentos que antes eram proibidos e sorrir sem ter vergonha é quase uma vitória. Mas o tratamento não termina com a retirada do aparelho fixo. Para que os dentes que foram reposicionados através do uso do aparelho ortodôntico não “voltem”, vários fatores têm influência. E é aí que entra o aparelho móvel de contenção, tão importante quanto a etapa anterior para o sucesso do tratamento.

De acordo com o ortodontista Neto Pereira, o recomendável é que o paciente use o aparelho de contenção por dois anos, sendo que no primeiro ano ele deve ser usado durante todo o dia e noite, e no segundo ano, apenas para dormir. “O paciente pode retirar o aparelho para comer, mas deve guardá-lo em um recipiente próprio, para não correr o risco de perdê-lo”, avisa.

As visitas ao dentista também não podem ser deixadas de lado nesta fase. Pereira recomenda que, no primeiro ano, as consultas sejam trimestrais e, no segundo, semestrais, para o controle do aparelho. E é aí que muitos pacientes erram: “70% dos pacientes não voltam ao consultório para fazer o controle do aparelho contensor”, alerta o especialista, que acrescenta que o desleixe na fase final do tratamento inclui também o uso incorreto do aparelho. “Muitos acabam perdendo o acessório ou esquecendo de usar”, reforça.

Se o paciente não cumpre corretamente a etapa da contenção, há uma maior probabilidade de os dentes entortarem de novo e ser necessário voltar a usar o aparelho fixo.