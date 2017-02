Thales Talarico organiza festa em Campos do Jordão

O estilista mogiano Thales Talarico está preparando uma festa em grande estilo para celebrar o seu aniversário. O Talaricofest será nos dias 11 e 12 de março, sábado e domingo, no Hotel Satélite Esporte Clube, em Campos do Jordão. Na ocasião, o estilista e seus convidados terão a oportunidade de desfrutar de uma noite dançante, com decoração temática, gastronomia alemã, chopp Baden Baden e muita música. Os convites já estão à venda por R$ 350 por pessoa e incluem a diária no hotel, a festa e o café da manhã. Os primeiros 60 casais que fecharem os convites primeiro terão direito às suítes de casal. Os demais convidados serão alojados nos restantes quartos (duplos, triplos e quádruplos). As crianças também são bem-vindas, sendo que até cinco anos não pagam e dos cinco aos 12 o valor do convite é de R$ 250.

O check-in será a partir das 12 horas do dia 11, sábado. Os convidados poderão aproveitar o almoço no hotel (não incluso) e o passeio na cidade). Já a comemoração propriamente dita será uma noite dançante, a partir das 21 horas, inspirada na culinária alemã: Einsben, Kassler, Chucrute, Strudel e muito mais, regado com chopp que leva a chancela Baden Baden, tradicional e disputada na região. No domingo, o café da manhã do hotel, incluso no pacote, promete agradar até os paladares mais exigentes. O check-out será às 16 horas.

O Hotel

Localizado a duas horas de Mogi das Cruzes, o espaço escolhido para esta confraternização é o Hotel Satélite Esporte Clube, um dos mais belos e agradáveis que Campos possui.

Planejada para proporcionar aos hóspedes o máximo de conforto, a sede conta com apartamentos de diferentes dimensões, distribuídos em quatro andares.